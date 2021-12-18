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    公投「四個不同意」完勝 柯文哲：動用國家機器、仇恨動員

    台北市長柯文哲批評，民進黨花5800萬，動用大量國家資源進行宣傳、用仇恨動員，解離了國民與國家之間的信任。圖為柯文哲投公投票。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲批評，民進黨花5800萬，動用大量國家資源進行宣傳、用仇恨動員，解離了國民與國家之間的信任。圖為柯文哲投公投票。（記者方賓照攝）

    2021/12/18 22:28

    〔記者楊心慧／台北報導〕四大公投案不同意票均大於同意票，台北市長柯文哲批評，民進黨花5800萬，動用大量國家資源進行宣傳、用仇恨動員，解離了國民與國家之間的信任，政府公信力也在這場公投中逐漸透支，「這次我們卻看到國家機器毫無節制的動用，民主體制反而成為奪取權力的手段，而非堅實的信仰。」

    柯文哲今晚在臉書PO文說，公投結果底定，這段時間的喧嘩暫時靜音，被疲勞轟炸好幾個月的台灣人民可以好好沉澱、靜心思考，台灣未來應該如何「向前邁進」，公投是直接民主的展現，但這次我們卻看到國家機器毫無節制的動用，民主體制反而成為奪取權力的手段，而非堅實的信仰。

    柯文哲大酸，民進黨花5800萬，動用大量國家資源進行宣傳、用仇恨動員，解離了國民與國家之間的信任，政府公信力也在這場公投中逐漸透支，天氣很冷，選情更冷，四大公投門檻都未過關。

    柯文哲認為，在政黨全力動員、各說各話，毫無交集的討論下，多數選民對這次公投感到厭棄，四大公投牽涉到食品安全、能源政策、環境永續，選舉制度的變革的複雜議題，很少人有充足的時間與資訊量做出全面性的判斷，投票動力更低。

    他說，最後只能訴諸政黨動員，從選舉結果來看，顯然大撒幣的組織動員有效，在行政資源、媒體近乎一體化的傾斜之下、新綠色威權 更加強大，在野黨的處境也愈加艱困。

    柯文哲說，四項公投都沒跨過門檻，其實也是人民集體智慧的展現，人民把原本就應該由中央政府負責的難題，再丟還給執政者，不為之背書，他期盼執政黨要勇敢承擔，公投結果如何善後，要盡快說明；台灣要盡速加入CPTPP與各項國際組織，再生能源要補足電力缺口，他相信這也是生活在這塊土地上的人們，共同的期盼。

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