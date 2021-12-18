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    趙少康不認公投結果是民意展現 大批網友吐槽：檢討很難？

    公投四案不同意票大幅領先，趙少康發聲明認敗，但不承認是民意展現，遭網友吐槽。（資料照，記者廖振輝攝）

    公投四案不同意票大幅領先，趙少康發聲明認敗，但不承認是民意展現，遭網友吐槽。（資料照，記者廖振輝攝）

    2021/12/18 19:49

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投持續開票中，目前四案的不同意票皆大幅領先同意票。對此，中廣董事長趙少康今晚提前認敗，卻又稱結果與「民調」不一樣，暗指公投結果不是民意展現，結果遭大批網友吐槽，反批「檢討自己很難？」

    趙少康今晚在臉書PO出聲明稿，先稱這次公投不僅投票率低，投票結果也跟歷來民調數據完全不同，斥責蔡政府「用錢大手筆宣傳、洗腦」，「雖然令人遺憾，但也看出台灣民主發展還有一段長路要走。在蔡政府刻意散布錯誤資訊下，這次公投無法展現『人民做主』的最高價值，令人遺憾。」

    趙少康還呼籲藍營支持者，「請大家不要灰心、憤怒，這是全體台灣人一起做出的選擇，我們一起承擔。面對失敗，不要在黨內找戰犯，這對監督制衡執政黨毫無幫助，只會讓親痛仇快。」

    貼文一出，不少網友湧入吐槽，「還敢說你是民意，結果你們才不是民意。天天胡搞，看你要騙到西元幾年」、「輸了就別人出老千，自己的就是民意，都給你講就」、「說尊重民意很難嗎？」、「看到你還是用這種態度面對敗選，我就放心了」、「先檢討自己很困難嗎？」、「台灣民主最大的阻礙就是國民黨的存在」。

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