「三接」所在地投票率逾4成 桃園觀音大潭里公投結果「不同意」

三接所在地大潭里投票率逾4成，第20案珍愛藻礁公投，「不同意」高於「同意」。（記者鄭淑婷攝）

2021/12/18 18:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「珍愛藻礁」公投牽動中油第三天然氣接收站動向，「三接」所在地桃園市觀音區大潭里公投人數共1899人，今天（18日）4大公投領票人數皆為812人，投票率約4成27，比起桃園市各區平均投票率高；開票約晚間6點半完成，公投第20案「珍愛藻礁」公投不同意523票、同意281票，結果沒有意外。

大潭里長彭明聰表示，大潭里民用選票表達心聲，希望全國民眾可以看到，也呼籲政府盡快修補公投所造成的裂痕。

請繼續往下閱讀...

三接設址大潭里，里民從抗爭到接受，今天雖然天公不做美，氣溫低且不時飄雨，但里民投票意願仍高，根據中央選舉委員會統計，大潭里投票人數共1899人，4大公投領票人數都為812人，投票率約4成27，里長彭明聰表示，里內此次公投投票率不似大選動輒6、7成，但三接所在里還是催出4成27投票率，相較其他地區來得高。

其中，「珍愛藻礁」公投開票結果，不同意票523、同意票281、無效票8不同意票領先同意票，顯示里民對三接的支持態度，在公投期間並沒有動搖。

不過，大潭里長彭明聰表示，同意票比預期的要高，可能以年輕里民居多，近期正反方公投宣傳、年輕人有自己的想法等等都是原因。

在地里民說，外界討論藻礁公投出現不友善言論，對大潭里民來說是沉重壓力，不想再多說什麼，對於大潭里的藻礁公投投票結果，認為「沒有意外」。

大潭里另3案公投，第17案「重啟核四」同意票314、不同意票490、無效票8；第18案「反萊豬」同意票340、不同意票458、無效票14；第19案「公投綁大選」同意票317、不同意票484、無效票11，都是「不同意」大於「同意」。

三接所在地大潭里投票率逾4成，珍愛藻礁公投結果「不同意」。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法