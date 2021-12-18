全國1/3投票所開票完成 4案皆是不同意票領先

因應本次四大公投開票，中選會在台北市中央聯合辦公大樓成立「110年全國性公民投票中央選情中心」。（記者吳書緯攝）

2021/12/18 17:51

〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投案今天投票，下午4時投票結束後，全國各投票所開始計票，陸續將計票結果回傳至中選會；根據中選會在下午5點30分的數據顯示，4項公投案均是不同意票領先同意票，其中「反萊豬進口案」的同意票為88萬3150票，不同意票為102萬6855票；「三接遷建案」的同意票為87萬2003票，不同意票為103萬7671票，全國1萬7479間投票所，已開完5553間投票所。

四大公投案分別是第17案至第20案，依序為「重啟核四案」、「反萊豬進口案」、「公投綁大選案」、「三接遷建案」；中選會本次在台北市中央聯合辦公大樓成立「110年全國性公民投票中央選情中心」。

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依據「公投法」，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

本次公投的總投票權人數為1982萬5468人的四分之一，換算後為495萬6367人，意即各公投案的同意票，必須達到495萬6367票，且必須多過不同意票，才能通過公投案。

根據中選會在午5點30分的數據顯示，全國1萬7479間已開完5553間投票所，並回傳數據。

「重啟核四案」的同意票為85萬2881票，不同意票為105萬7518票；「反萊豬進口案」的同意票為88萬3150票，不同意票為102萬6855票；「公投綁大選案」的同意票為88萬624票，不同意票為103萬233票；「三接遷建案」的同意票為87萬2003票，不同意票為103萬7671票。

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