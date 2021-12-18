中共航艦編隊經西太平洋 國防部：周遭動態均嚴密監控

中共「遼寧號」航空母艦在055型驅逐艦「南昌號」航經日本周遭水域時，被日本自衛隊拍攝影像。（翻攝自防衛省統合幕僚監部官網）

2021/12/18 17:03

〔記者吳書緯／台北報導〕日本防衛省統合幕僚監部昨天（17日）深夜發布新聞稿指出，中共「遼寧號」航空母艦由東海通過宮古海峽，在055型驅逐艦「南昌號」、054A巡防艦「日照號」與1艘901型綜合補給艦伴隨下，向南航行至台灣東部的西太平洋；國防部今天（18日）表示，國軍運用聯合情偵等作為，對台灣周邊動態均嚴密掌握。

軍方人士指出，國軍對航經台灣東方的西太平洋海域的中共軍艦，都有所掌控與監控，若共軍有接近台灣沿海等作為，都會有相對應的處置和訊息公布給民眾了解。

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日本防衛省統合幕僚監部昨天深夜發布新聞稿，指出海上自衛隊於日本時間15日上午11點，在長崎縣的男女群島西方約350公里海面，發現中共海軍「遼寧號」航空母艦、驅逐艦「南昌號」、巡防艦「日照號」與1艘901型綜合補給艦，一共4艘軍艦所組成的編隊。

防衛省統合幕僚監部指出，4艘軍艦所組成的編隊在16日通過沖繩本島和宮古島之間的海域（即宮古海峽），繼續向南航行；防衛省統合幕僚監部昨天原先指出，共軍在東海、太平洋都有艦載直升機起降，而遼寧號的艦載戰機在太平洋起降。不過防衛省統合幕僚監部今天已更正，僅有共軍艦載直升機起降曾在東海、太平洋起降。

日方出動的船艦，包含被視為准航空母艦的「出雲號」直升機護衛艦、護衛艦「秋月號」，以及P-1和P-3反潛巡邏機。

中共054A巡防艦「日照號」與1艘901型綜合補給艦航經日本周遭水域時，被日本自衛隊拍攝影像。（翻攝自防衛省統合幕僚監部官網）

中共遼寧號航空母艦和３艘軍艦通過宮古海峽南下台灣東方的西太平洋。（翻攝自防衛省統合幕僚監部官網）

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