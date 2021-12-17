G奶辣模「JoJo立」推公投！ 好身材讓網友暴動：秒殺土條哥

黃士修多次在公投意見發表會擺出動漫姿勢（右），G奶辣模郭鬼鬼在臉書貼出「JoJo立」美照（左），呼籲大家明天要記得去投票。（圖左郭鬼鬼臉書，圖右資料照，本報合成圖）

2021/12/17 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投明（18日）登場，「重啟核四」公投領銜人黃士修多次在公投意見發表會上擺出動漫《JoJo的奇妙冒險》中人物的動作，引發網友熱議，而G奶辣模郭鬼鬼也在臉書貼出「JoJo立」美照，呼籲大家明天要去投票，好身材也吸引上萬網友按讚，狂刷「四個不同意」，更有人狂酸「這個才叫JOJO立阿，土條那個是X小」。

在臉書上擁有58萬粉絲的郭鬼鬼經常曬美照分享日常，日前和台南市長黃偉哲合照，才因豐滿上圍幾乎擠爆襯衫而引發熱議，郭鬼鬼16日則在臉書、IG貼出一張身穿白色小背心、緊身褲，模仿日本動漫《JOJO的奇妙冒險》中「JoJo立」的美照，手上則拿著四大公投的選舉公報，呼籲大家「12/18請行使公民權利去投票」。

請繼續往下閱讀...

郭鬼鬼也說，「很幸運的，我們能投票決定未來，人民擁有平等參與公共政策的參與權，吵政治文、口水戰、罵總統。得來不易，自由之翼」，而郭鬼鬼的好身材也讓網友全歪樓，暴動直呼「這才是力與美的JOJO立」、「這個JoJo立我給超過100分」、「這架勢超專業，帥氣」。

也有人大酸黃士修「要土條哥面子往哪擺」、「這個才叫JOJO立阿，土條那個是X小」、「為什麼同樣的動作差這麼多」、「土條哥直接被秒殺欸」；有趣的是，日前「館長」也在臉書抨擊黃士修，稱「因為你學JOJO學的不像，我只好投不同意」。

郭鬼鬼的美照讓許多網友暴動。（圖取自郭鬼鬼臉書）

黃士修多次在公投意見發表會上擺出動漫《JoJo的奇妙冒險》中人物的動作。（圖取自黃士修臉書）

黃士修多次在公投意見發表會上擺出動漫《JoJo的奇妙冒險》中人物的動作。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法