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    馬英九稱核四是綠能 林穎孟嗆無恥說謊國民黨集體辭職

    台北市議員林穎孟表態支持公投四個不同意，並痛批前總統馬英九昨在記者會上公然說謊散佈假消息，宣稱核四是綠能。（圖擷自臉書）

    台北市議員林穎孟表態支持公投四個不同意，並痛批前總統馬英九昨在記者會上公然說謊散佈假消息，宣稱核四是綠能。（圖擷自臉書）

    2021/12/17 18:49

    〔記者郭安家／台北報導〕四大公投明天登場，台北市議員林穎孟也表態四個不同意，並痛批前總統馬英九昨在記者會上公然說謊散佈假消息，宣稱核四是綠能，國際組織RE100所謂綠能指的是再生能源，不包含核能；而國民黨主席朱立倫完全失格，如果那麼愛在街頭戰，乾脆公職集體辭職。

    林穎孟指出，核四有重大安全問題，核能並非綠能；馬英九公然說謊，指7年前封存核四是「時機不宜，各方意見不一」，現在時機到了，核四是綠能，事實上原能會、監察院報告等已明確指出，核四有多項重大系統性安全問題，且底下有斷層帶。

    林穎孟批評，馬英九無視核廢料產生巨大經濟成本和污染成本，當眾說謊，只為推銷自己親手封存的問題核四，非常無恥；今晚國民黨活動，強調「沒有核安沒有核電」的新北市長侯友宜、「反對核四」的宜蘭縣長林姿妙，都不會出席，可見重啟核四，連黨內都沒有共識，民眾更不可能接受馬英九的謊言。

    林穎孟呼籲投四個不同意，對萊豬議題，她說，反萊豬就是反美，且反萊豬會影響台美關係、台灣加入國際組織。至於第三天然氣接受站與藻礁問題，她則說，現行桃園方案已是保護藻礁、降低燃煤空污的最好選擇。而公投綁大選，她說，反對公投議題被特定政治人物選具綁架，淪選票舞台。

    林穎孟認為，國民黨主席朱立倫將公投操作成對執政黨的不信任票、倒閣案，非常不專業，完全棄自己在野黨職權行使的不負責任行為，因立法院可以對行政院長提不信任投票、倒閣，國民黨沒這麼做，卻放任極端藍公職在街頭散播假消息、到處亂戰，連自己黨內的侯友宜都要戰，如果國民黨那麼愛在街頭，乾脆公職直接集體辭職。

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