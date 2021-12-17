卓冠廷偕綠營市議員 桃園、新北市界宣講四個不同意

新北市議員參選人卓冠廷（右起向左）、桃園市議員黃家齊、彭俊豪與桃市府副發言人卓芷戎等人，今早到桃市、新北交界的桃鶯路與大仁路口舉牌、揮手並宣講，請選民明天在四項公投案都投下不同意票。（圖由卓冠廷提供）

2021/12/17 13:47

〔記者陳璟民／桃園報導〕今天是四項公投案（重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁）投票前日，桃園市議員黃家齊、彭俊豪、市府副發言人卓芷戎與新北市議員擬參選人卓冠廷，一早到桃市、新北交界的桃鶯路與大仁路口舉牌、演講，爭取通勤上班上課的民眾理解公投結果影響全國，不限於單一縣市，呼籲大家踴躍投下「四個不同意」。

卓冠廷表示，新北市已有核一、核二兩座核電廠，市民不可能接受有安全疑慮的核四廠，而桃市海岸的藻礁保育，跟台灣中油第三天然氣接收站可以並存，若核四重啟與三接遷移，將對新北、桃園兩市造成重大負面影響，希望大家投票時圈選「不同意」。

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彭俊豪說，這次公投考驗我們能不能跟國際接軌，國際已有牛肉、豬肉殘留萊克多巴胺的標準值，政府也把關嚴格，所以他站上街頭宣講請國人安心。

黃家齊表示，投票年齡已下修到十八歲就可以投票，這次公投攸關台灣未來發展，對年輕人來說特別重要，籲請有投票權的學生朋友們一起來投下四個不同意，台灣才不會繼續亂下去。

卓芷戎請假到場，拿著「四個不同意，台灣更有力」手舉牌，熱情的跟鄉親揮手宣傳，她相信民眾的熱情和民進黨努力向人民宣講，會讓公投結果能符合台灣能源轉型、經濟發展與國際接軌的需求。

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