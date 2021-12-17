1982.5萬人明公投 中選會提5點呼籲

中選會主委李進勇今召開記者會，對外說明公投準備情形以及對民眾的呼籲。（記者吳書緯攝）

2021/12/17 13:41

〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投將於明天進行投票，中選會主委李進勇今呼籲，希望選民帶著決定投票，加快圈票速度進行，並避免穿著佩帶與公投相關的文字、符號或圖像的貼紙、服飾；根據中選會估算，首次參與公投的「首投族」為67萬6332人。

中選會今在為本次公投所設立的中央選情中心召開「投票前夕 中選會提5點呼籲，並提醒今年8月27日滿18歲才有公投權」記者會。李進勇、中選會副主為陳朝建等中選會官員出席。

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李進勇再度重申，由於今年的法定公投日為8月28日，因此以法定公投日前1日，即8月27日滿18歲以上，也就是2003年8月28日（含當日）以前出生的國民，才有本次投票權，而本次投票權人人數為1982萬5468人。

根據中選會估計，這次公投第一次可以投公民投票的選民，依內政部提供2000年11月25日至2003年8月28日期間出生的現住人口數預估，則首投族人數67萬6332人，而18歲以上未滿20歲投票權人人數為39萬9282人。

為確保投票權人理性和諧行使直接民權，李進勇也對選民提出五點呼籲，包含希望選民帶著決定去投票，加快圈票速度，其次是攜帶國民身分證、印章、投票通知單，佩帶口罩遵守防疫規定，額溫若超過37.5度，依工作人員引導以專用動線投票。

此外，李進勇強調，民眾前往投開票所，應避免穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在投開票所四周30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為；且不可攜出公投票，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金，若故意撕毀公投票，則將處以5000元以上5萬元以下罰鍰。

承攬本次公投電腦計票系統與資安防護的中華電信，董事長謝繼茂今出席記者會時表示，已布置了最完整的資安防禦計畫跟監管機制，確保公投的公正性。

中華電信指出，在電腦計票資安方面，全國性公民投票電腦計票系統經由專業資安檢測，並進行3次全國性模擬演練，系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用之受監控個人電腦才能進系統登錄票數。

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