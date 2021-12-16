藍營支持者在台灣基進門口迎朱立倫車隊 基進「高規格」款待

藍營支持者在基進黨部前迎接朱立倫車隊，基進黨工舉出「不同意」牌熱情等待。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/16 13:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席朱立倫今到高雄以車隊遊街方式、宣講公投四個不同意，有支持者在台灣基進大門旁舉同意看板迎接車隊，基進黨工索性動員上路口「高規格」迎接朱立倫，強力宣講四個不同意，要讓藍營深刻感受基進的「熱情」！

台灣基進新聞部主任張博洋表示，可能是知道高雄人討厭騙子，朱立倫怕自己在這邊不受歡迎？今天來高雄掃街、還動員一堆叔叔阿姨在路口迎接！

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他表示，朱立倫可能沒探聽過基進有多「熱情」，還是有人猜拳猜輸？竟然還把其中一組迎接人馬、排到基進的中央黨部門口！笑說「我們不所有黨工拉到門口麥克風高規格迎接、怎麼行呢」。

張博洋酸，正中午的、也不知道便當發給人家了沒？北部侯友宜不挺你，中部顏家負面新聞太多怕被扯後腿，只好來高雄取暖，這些地方議員、支持者還要做面子給你，真是辛苦他們了。

但朱主席也不幫這些議員想一想，國民黨反三接，逼迫南部繼續用肺發電給北部用，跟你站在一起，他們回去之後、都不知道怎麼跟遭受空氣污染的選民交代。

張博洋也提醒，高雄去年來一個背棄承諾、落跑選總統的政客，像朱立倫這種以前反核四、現在挺核四的政治變色龍，真的不要沒事跑來高雄啦，因為高雄人最看不起騙子了，先把「恥」字怎麼寫給練好吧？！

台灣基進黨主席陳奕齊在國民黨支持者旁宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

台灣基進新聞部主任張博洋拿出兩支麥克風，向朱立倫車隊全力放送四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

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