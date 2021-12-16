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    大新竹合作先行！ 鄭宏輝、鄭朝方合體宣講公投四個不同意

    新竹市行政院政務顧問鄭宏輝（左）與新竹縣有意參選縣長的鄭朝方（右）「雙鄭」合體「踅夜市」，到新竹縣市交界的青草湖夜市宣講公投四個不同意。（（記者洪美秀攝）

    新竹市行政院政務顧問鄭宏輝（左）與新竹縣有意參選縣長的鄭朝方（右）「雙鄭」合體「踅夜市」，到新竹縣市交界的青草湖夜市宣講公投四個不同意。（（記者洪美秀攝）

    2021/12/16 13:24

    〔記者洪美秀／新竹報導〕大新竹合作先行！本週六是四大公投的投票日，新竹市行政院政務顧問鄭宏輝和新竹縣有意參選縣長的鄭朝方「雙鄭」合體，前往新竹市青草湖夜市宣講公投四個不同意，台灣更有力，不少民眾搶著合照，也帶動夜市人潮，兩人也進行夜市美食巡禮、走入排隊人潮，介紹青草湖夜市必吃美食，呼籲大家為了台灣更好，要投下四個不同意。

    鄭宏輝說，青草湖夜市位在新竹縣、市的交界處，是距離新竹科學園區最近的夜市，有很多剛下班的竹科人、年輕的情侶與夫婦，也有附近的居民全家大小一起逛夜市，在青草湖夜市可以吃到炒飯、炸物、水果和飲料，各項美食應有盡有、是市民的美食基地之一。

    他說，疫情重創全球半導體晶片產能，台灣因防疫守住國門、科技業生產不受影響，以護國神山台積電為首的科技產業都傳出爆單好成績，相對的，直接受疫情衝擊的傳統產業，包括市場和夜市攤商都面臨經濟困難的挑戰，迫切需要提高買氣讓人潮回流。

    鄭宏輝說自己的美食粉專「阿輝的美食生活」開設一年多已累積1.5萬個粉絲，常有店家們回饋說民眾指定要吃粉專推薦美食菜單，這次特別與鄭朝方合作介紹青草湖夜市的攤商小吃，見疫情趨緩吸引市民探索新竹美食，復甦新竹夜市文化與商機。

    鄭宏輝和鄭朝方也合體宣講四大公投案，並向來往的人潮和民眾說明四大公投對台灣的重要性，呼籲大家要投四個不同意，讓台灣走出去。

    鄭宏輝說自己的美食粉專「阿輝的美食生活」開設一年多已累積1.5萬個粉絲，常有店家們回饋說民眾指定要吃粉專推薦美食菜單，這次特別與鄭朝方合作介紹青草湖夜市的攤商小吃。（記者洪美秀攝）

    鄭宏輝說自己的美食粉專「阿輝的美食生活」開設一年多已累積1.5萬個粉絲，常有店家們回饋說民眾指定要吃粉專推薦美食菜單，這次特別與鄭朝方合作介紹青草湖夜市的攤商小吃。（記者洪美秀攝）

    青草湖夜市位在新竹縣、市的交界處，是距離新竹科學園區最近的夜市。（記者洪美秀攝）

    青草湖夜市位在新竹縣、市的交界處，是距離新竹科學園區最近的夜市。（記者洪美秀攝）

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