彰投鄉親挺林靜儀 後援會成立

「彰化南投鄉親挺林靜儀後援會」今天成立，彰化小英之友會總會長陳永昌（右三）送上青蒜給林靜儀（右二），預祝順利「凍蒜」。 （記者陳建志攝）

2021/12/15 18:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀今天成立「彰化南投鄉親挺林靜儀後援會」，數百名南投、彰化鄉親來相挺，還送上青蒜、包子、粽子預祝「凍蒜」、「包中」。林靜儀說，感謝中彰投地區的鄉親力挺成立後援會，這次的補選時間相當短，選擇承擔就不會害怕，會肩負起地方民眾的期望贏得勝選，但拜託彰化、南投鄉親向中二的親友、宗親拉票，一起贏得最後的勝利。

「彰化南投鄉親挺林靜儀後援會」今天成立，競選總部主委林佳龍、後援會總會長邱建富、彰化小英之友會總會長陳永昌、南投小英之友會總會長葉惟堯及台中市議員張家銨、彰化縣議員王國忠、南投縣議員賴燕雪、陳翰立等人和數百名南投、彰化鄉親到場相挺，還有人特別製作「挽冬瓜，挺靜儀」手舉牌。

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競選總部主委林佳龍說，過去擔任台中市長推動中台灣區域聯合治理，盼讓擔任過不分區立委、具有區域治理概念的林靜儀來擔任立委，是推動中彰投生活圈是不二人選。他呼籲在場鄉親，「有選票的投票，沒有投票權的努力拉票」，透過共同生活圈、共飲烏溪水，來為中二選區幫忙催票。

後援會總會長邱建富說，中彰投是共同生活圈，彰化、南投鄉親有很多人都有親朋好友在中二選區，也有人在這裡工作，兩地黨公職共同組成後援會，希望正義（靜儀）可以贏得最後勝利。他說，這裡也是彰化南瑤宮媽祖會的信仰圈，希望透過宗親等團體，讓最優質的林靜儀贏得勝選。

林靜儀則說，對手指稱每天受到政論節目檢視，但若不是國民黨推動惡意罷免，全國不會這麼注意這場補選，過去全國性選舉有70多個區域立委席次、上百位候選人，大家根本不會注意這裡，所以這次補選也是天意，讓這個地方的不公不義攤在陽光下，大家也才知道，原來他們家這麼有錢，到處在買土地。

林靜儀還拜託彰化、南投鄉親一定要幫她拉票，希望透過同鄉會、宗親會等系統，協助向中二選區的親友電話催票、拉票，才能贏得勝利。她也為週六投票的四大公投宣傳，呼籲鄉親投下「四個不同意」，公投影響台灣的經濟發展和國際貿易甚鉅，韓國已經說要加入CPTPP，公投若通過將嚴重影響台灣的國際經貿布局，希望大家用選票守護台灣未來。

「彰化南投鄉親挺林靜儀後援會」今天成立，彰化鄉親特別製作「挽冬瓜，挺靜儀」的手舉牌相挺。 （記者陳建志攝）

「彰化南投鄉親挺林靜儀後援會」今天成立，數百位鄉親到場挺林靜儀。 （記者陳建志攝）

「彰化南投鄉親挺林靜儀後援會」今天成立，後援會總會長邱建富（左四）送上粽子給林靜儀（左五）預祝當選「包中」。 （記者陳建志攝）

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