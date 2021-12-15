中共推台灣青年歌頌北京冬奧 立委王美惠：別利用台灣年輕人

北京市台辦組織在京台灣人身穿熊貓衣錄製北京冬奧主題口號推廣歌曲《一起向未來》。（翻攝影片）

2021/12/15 17:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2022北京冬季奧運會明年2月4日開幕，在歐美各國紛紛抵制之際，中國國台辦發言人馬曉光今（15）日表示，北京市台辦已組織部分「在京台胞」，參與錄製2022年冬奧主題口號推廣歌曲《一起向未來》，「我們由衷地歡迎台灣同胞以各種形式參與冬奧活動，共襄盛舉，共享榮光」。民進黨立委王美惠痛批，中國處處打壓台灣，在中國境內迫害人權，不要利用台灣年輕人做宣傳樣板，台灣應抵制北京冬奧。

國台辦今日在記者會撥放歌曲並指出，該版本是由北京市台辦組織部分在京台胞參與錄製的，他們用這種特別方式表達了對北京冬奧的期盼和一起向未來的美好願景。歡迎台灣人參與北京冬奧會相關活動，希望兩岸同胞相約北京，共享冬奧的激情與快樂。

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馬曉光宣稱，台青和台胞積極參與冬奧志願服務，說明這些年來支持台青台胞赴中國發展的政策措施已取得實效，也說明只要穿透民進黨當局製造的訊息屏蔽，來中國親自「走一走、看一看、學一學、幹一幹」，兩岸同胞就能夠「走親走近」，兩岸同胞身上都流淌著同樣的血脈，都有中華民族的善良美德，願意為人類美好事業奉獻愛心。

關於北京冬奧招募志工進度，馬曉光指出，自2019年12月5日啟動全球網路招募以來，根據籌備安排，北京冬奧已經開始在北京高校中錄用台灣學生志願者。

對此，王美惠批評，美國等民主國家已主張抵制北京冬奧，中共當局正利用台灣年輕人宣傳北京冬奧，透過歌曲影片混淆國際視聽，營造台灣年輕人支持北京冬奧，嚮往去參加中國的假象，這是在利用台灣年輕人。

王美惠質疑，中國有十幾億人口，怎不去找中國人拍廣告支持北京冬奧，卻刻意找在中國的台灣年輕人拍片宣傳，這是利用台灣年輕人當宣傳樣板，要形塑台灣是中國一部分，政府應加入抵制北京冬奧，不要去那邊被中共矮化。

中國國台辦發言人馬曉光今日表示，北京市台辦已組織部分在京台胞，參與錄製了2022年冬奧主題口號推廣歌曲《一起向未來》。（翻攝影片）

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