為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    人權團體見游錫堃 盼立院決議抵制中國冬奧

    立法院長游錫堃今在時代力量立委陳椒華、邱顯智等人陪同下，接見台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏。（立法院提供）

    立法院長游錫堃今在時代力量立委陳椒華、邱顯智等人陪同下，接見台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏。（立法院提供）

    2021/12/14 13:31

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長游錫堃今在時代力量立委陳椒華、邱顯智等人陪同下，接見台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏。楊憲宏表示，台灣作為民主陣營的一員，應該在參加北京冬奧的議題上有所表態，盼台灣政府應抵制參加北京冬奧，並在立法院各黨團間凝聚共識，由立法院朝野協商後通過。

    楊憲宏指出，中國主辦「2022年北京冬季奧運會及帕拉林匹克運動會」，已有許多民主陣營國家的外交杯葛，中國人權問題近年來也是國際關注的焦點，甫閉幕的美國「民主峰會」主題亦圍繞在獨裁專制與民主自由。

    陳椒華表示，中國近年對少數民族人權的迫害，以及對台灣的不友善，應該藉由北京冬奧的機會表達台灣反對人權迫害的立場，時代力量的提案相關文書盼能盡速朝野協商達成共識通過。

    邱顯智強調，時代力量提出的文書內容是以建請行政院審慎評估此事，讓行政機關也有專業權衡的空間。他也呼應楊憲宏所提，近年中國無論在新疆、西藏還是香港人權議題，或是軍機軍艦擾台，處處與世界各國為敵，因此國際社會對中國有抵制的聲音，台灣作為民主陣營的一員，應該要有一致的表態。

    游錫堃表示，立法院採取的是合議制，朝野協商是共識決而非多數決，在此議題上建議民間團體可以先與各黨團溝通達成共識後，再由朝野協商表決，這樣的結果較能符合大家的期待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨裁政府試圖用奧運自我美化 大屠殺學者將北京和納粹相比擬
    2021/12/14 08:55

    獨裁政府試圖用奧運自我美化 大屠殺學者將北京和納粹相比擬
    愛沙尼亞、拉脫維亞相繼表態！ 波羅的海3國元首不出席北京冬奧
    2021/12/14 06:20

    愛沙尼亞、拉脫維亞相繼表態！ 波羅的海3國元首不出席北京冬奧

    ⟪王者源起⟫台灣上線 遊戲搶先看！
    中國數位鐵幕 冬奧選手將遭全天候監控
    2021/12/14 05:30

    中國數位鐵幕 冬奧選手將遭全天候監控
    韓戰終戰宣言有譜？BBC打臉文在寅
    2021/12/14 05:30

    韓戰終戰宣言有譜？BBC打臉文在寅

    節能表現傑出 臺灣菸酒首獲金獎肯定
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播