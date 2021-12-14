人權團體見游錫堃 盼立院決議抵制中國冬奧

立法院長游錫堃今在時代力量立委陳椒華、邱顯智等人陪同下，接見台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏。（立法院提供）

2021/12/14 13:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長游錫堃今在時代力量立委陳椒華、邱顯智等人陪同下，接見台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏。楊憲宏表示，台灣作為民主陣營的一員，應該在參加北京冬奧的議題上有所表態，盼台灣政府應抵制參加北京冬奧，並在立法院各黨團間凝聚共識，由立法院朝野協商後通過。

楊憲宏指出，中國主辦「2022年北京冬季奧運會及帕拉林匹克運動會」，已有許多民主陣營國家的外交杯葛，中國人權問題近年來也是國際關注的焦點，甫閉幕的美國「民主峰會」主題亦圍繞在獨裁專制與民主自由。

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陳椒華表示，中國近年對少數民族人權的迫害，以及對台灣的不友善，應該藉由北京冬奧的機會表達台灣反對人權迫害的立場，時代力量的提案相關文書盼能盡速朝野協商達成共識通過。

邱顯智強調，時代力量提出的文書內容是以建請行政院審慎評估此事，讓行政機關也有專業權衡的空間。他也呼應楊憲宏所提，近年中國無論在新疆、西藏還是香港人權議題，或是軍機軍艦擾台，處處與世界各國為敵，因此國際社會對中國有抵制的聲音，台灣作為民主陣營的一員，應該要有一致的表態。

游錫堃表示，立法院採取的是合議制，朝野協商是共識決而非多數決，在此議題上建議民間團體可以先與各黨團溝通達成共識後，再由朝野協商表決，這樣的結果較能符合大家的期待。

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