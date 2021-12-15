各國紛紛抵制北京冬奧 矢板明夫點出台灣「悲哀」之處

矢板明夫認為，台灣對於「抵制冬奧」必須小心翼翼，且面對中國威脅，國內至少還有3成的人喜歡中國，「是台灣的悲哀」。（美聯社、資料照，本報合成）

2021/12/15 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕目前已有多國「外交抵制」北京冬奧，日本則是傳出可能不會派閣員（部長級官員）出席，預計年底作出決議。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，首相岸田文雄此舉是誰也不想得罪，但也兩邊都不討好；至於台灣對於北京冬奧的態度，矢板明夫則點出台灣兩個「悲哀」之處。

矢板明夫指出，日本政府可能會派前奧運大臣橋本聖子或是日本奧會主席山下泰裕前往，但要等德國、法國等國表明態度之後才正式發表，而這種做法非常符合岸田文雄的優柔寡斷性格，表面上配合美國抵制行動，同時又不想得罪中國，但也兩邊不討好。過去自民黨政調會長高市早苗多次公開呼籲，日本應該參加抵制，而高市正是安倍晉三的代理人，這也代表著安倍與岸田之間在外交政策上已漸行漸遠，「此次日本又沒有負起大國責任」。

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針對此次率先抵制北京冬奧的國家，矢板明夫表示，五眼聯盟和波羅的海三國等國，價值觀和理念非常清晰，但有更多的國家到現在還是舉棋不定，而中國就對這類的國家釋出「小恩小惠」，讓他們存有幻想，誤以為中國以後會改善兩國關係。矢板明夫提到，這些國家忘記中國向來都是說變臉就變臉，「這些國家在歷史上已經被騙很多次，到現在還不知長進」。

至於台灣對於北京冬奧的態度，矢板明夫表示，時代力量11月就向立法院提出「扺制決議文」，至今仍在協調中，可能因為是民進黨政府不想過度刺激中國，中國才剛挖走了台灣的邦交國尼加拉瓜，他們從沒有考慮過台灣的感受，但是台灣必須要萬事小心翼翼，「這就是台灣的悲哀」。

另外，矢板明夫認為，國會決議文一般要一致通過才有力，但是抵制冬奧很難得到國民黨的支持也是事實，先前可以日本、美國、歐洲等很多國家都有8到9成的民眾不喜歡中國，但受到中國霸凌最多的台灣，竟然有至少3成的人喜歡中國，「應該是全世界最親中的國家之一，這也是台灣的另一種悲哀」。

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