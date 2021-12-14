當沖降稅延長3年 朝野立委達成共識

立法院朝野黨團今協商「證券交易稅條例」有關延長當沖降稅期限的條文；與會者主要討論當沖降稅是否常態化，或依行政院的主張延長3年。（資料照）

2021/12/14 19:42

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（14日）召集朝野黨團，協商「證券交易稅條例」有關延長當沖降稅期限的條文；與會者主要討論當沖降稅是否常態化，或依行政院的主張延長3年。金管會主委黃天牧表示，當沖降稅確實活絡股市，且今年違約的比例僅0.014%；大家都樂見台灣經濟繼續往前行，金管會尊重行政院的主張，以3年為度。對此，朝野立委無異議。

會中，國民黨立委曾銘宗詢問財政部長蘇建榮，上次當沖降稅大概降了3年半，有無達成政策目標？蘇建榮說，當初當沖降稅的主要目的，主要是增加股票市場的流動性，讓量增加、活絡股市，他了解有委員、外界意見認為，當沖降稅應變成常態化，但如此一來，股票市場將來政策調節的工具就喪失了，經與金管會商量後，建議延長3年降稅時限。

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黃天牧：當沖能滿足不同投資目的

黃天牧指出，就金管會的立場，的確看到當沖過去對國內資本市場的正面影響，這兩年價和量的影響；今年上半年，每天成交量大概4000億元以上，活絡整個市場，提振投資人對於市場的信心；從市場往上發展，看得出來很多人樂於從事當沖，它能夠滿足其不同的投資目的。

至於大家關心當沖有無違約？黃天牧說，比例非常非常低，今年到10月底只有757人，佔市場交易531萬人的0.014%；另，今年上半年有些個股當沖衝到五成以上，證交所8月、10月分別採取管理、警示措施；這個制度是取其利而避其害，考量各因素，覺得這個制度是可以繼續延後的，對整個資本市場發展有個重要的公共利益。

陳椒華：若要延長應考量賦稅公平

時代力量立委陳椒華提醒，依照「納稅者權利保護法」規定，租稅優惠應明定實施期限，以達成合理政策目的為限，現在若要延長降稅，應考量長期投資者的賦稅公平，此外，也應思考其他促進台灣股市長期穩定的方法。

曾銘宗說，他之所以凸顯這問題，在於股市要有投資性和投機性，若全部都是投資性，就有如一灘死水，沒人要進來，奄奄一息；其次，其業務行政非常簡便，由證券商代收，一毛都跑不掉，並達成活絡股市的目的，股價指數也處在高檔；最後，證交稅一年就超收1200億元；這麼好的獎勵措施，一次就達到三個政策目的。

柯建銘：投資和投機是一線之隔

「投資和投機是一線之隔。」民進黨團總召柯建銘認為，股市其實是刀口舔血，全世界沒有一個行業風險這麼高、這麼難做，每一秒鐘都可以決定生死；全世界不應鼓勵當沖，這是不對的，常常害死很多人，很多可憐的故事。他說，政府一定做多，叫金管會做空是不可能，但持平而論，不可以常態化，要讓股市回歸正常，最多3年我們再來考慮，黨團和行政院的立場一致。

曾銘宗則說：「我不堅持」，之所以要講，目的是突顯財政部在租稅獎勵制度的荒謬，這個明明可以達到政策目的、活絡股市、增加稅收，只延長3年，有一些誇張、沒有效果的，卻沒有訂定期限。由於朝野立委對於當沖降稅延長3年並無異議，最終游錫堃裁示依行政院版本通過。

根據行政院提案修正條文，當沖降稅減半優惠將延長3年，實施至2024年12月31日，稅率維持千分之1.5。

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商「證券交易稅條例」有關延長當沖降稅期限的條文。（記者謝君臨翻攝）

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