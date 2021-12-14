頒發公務員傑出貢獻獎 蔡英文：加薪4％期許精益求精

總統蔡英文（中）14日出席「公務人員傑出貢獻獎頒獎典禮」並當頒獎人，會後與得獎人一同合影。（記者塗建榮攝）

2021/12/14 18:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕被譽為公務人員最高榮譽，「110公務人員傑出貢獻獎」今天頒獎，共有10名個人及團體得獎，總統蔡英文頒獎時除了感謝公務員的付出，也提到明年將為軍公教加薪4%，創25來最高，期盼公務員更精益求精，讓台灣更加進步。

蔡總統致詞時除了一一點名得獎者、入圍者、肯定他們的事蹟事所有公務人員典範，也代表國人對他們致上感謝。她表示，公務人員辛勤付出堅守崗位、維持國家運作、守住疫情防線，讓經濟成長、受到世界矚目。明年政府也帶頭為軍公教加薪4%，調幅創25年來最高，期許全體公務員能精益求精。

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頒獎典禮有如星光大道，包括考試院長黃榮村、考試院副院長周弘憲、銓敘部長周志宏等分站兩側給予得獎者支持鼓勵。黃榮村致詞時也對得獎人及團隊表達敬佩，他讚許每個得獎事蹟背後都有動人故事，都是台灣社會的楷模，並能看到台灣的轉型及進步、得獎者的無私奉獻。

今年在個人獎部分，包括抗疫初期帶領同仁年節加班趕工，1天內完成「特定地區旅遊及接觸史查詢作業」系統的衛福部健保署組長吳淑慧；承辦過多起社會矚目冤錯案件的監察院副執行秘書陳先成；多年來深耕「骨肉瘤」疾病，並成立中華民國骨肉瘤關懷協會及關懷之家的台北榮民總醫院醫師兼副院長陳威明。

還有推動垃圾源頭減量，建構自主處理機制的花蓮縣環保局科長張華砡、多次辦理大案並參與司法改革相關規畫的台北地檢署主任檢察官鄧巧羚、推動廢棄菱角殼碳化，達到循環經濟的台南市東區區公所區長顏能通等6人獲得殊榮。

在團體獎方面，得獎者包括藉由科技運用、法規鬆綁及視訊會診系統，優化急重症轉診機制的「衛福部離島醫療照護創新里程-空中急重症轉診後送機制團隊」；成功整頓五股垃圾山，維護治安、環安、公安的「新北市政府五股夏綠地團隊」。

另外，也包括致力於研發微電網，將能源管理智慧化的「行政院原子能委員會核能研究所核能儀器組-含再生能源之智慧配（微）電網研發團隊」；去年甫通車的蘇花改背後功臣「交通部公路總局蘇花公路改善工程處」等4團隊獲表揚。

總統蔡英文14日出席「公務人員傑出貢獻獎頒獎典禮」並上台致詞。（記者塗建榮攝）

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