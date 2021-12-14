議員質疑天然氣鍋爐改善補助大企業 「9成是樁腳」 盧：會建議中央
2021/12/14 16:48
〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員段緯宇今天在議會質詢時，質疑市府天然氣鍋爐改善方案補助豐田汽車等大企業，沒有道理，質疑「9成是樁腳」；經發局長張峯源表示，業者依法提出申請，每案最高可補助50萬元，經費有中央補助及市府補助；市長盧秀燕表示，補助應有排富條款，但需全國一致，會建議中央朝分級補助方向實施。
段緯宇表示，台中市天然氣鍋爐改善補助方案，今年共補助203家，其中，光豐田汽車就申請6案，共補助153萬元，甚至連蒸餃店也補助，質疑市府補助這大企業沒有道理，為何汽車只補助豐田不補助其他業者，「9成是椿腳」，認為市府指稱因其他業者未提出申請不構成理由，申請補助200多家沒有一家是弱勢的，大企業在台中市賺錢，市府就應要求業者改善鍋爐而不是提供補助。
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經發局長張峯源表示，天然氣鍋爐改善補助方案，中央補助約5千多萬，市府補助也有幾千萬。每案最高可補助50萬元，豐田汽車因有烤漆需使用燃油，業者申請才補助改為天然氣，依據空污法規定，汽車、食品業等都可補助。
市長盧秀燕對於段緯宇質詢表示，議員認為政府補助應有排富條款是很不錯的觀念，會審視制度，讓中央思考一下這個補助制度應分級，要改為補助弱勢且有意改善的，但強調「要改要全國改，應全國一致」，否則業者會跳過台中市，以其他縣市營業據點等為優先改善對象。