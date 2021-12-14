議員質疑天然氣鍋爐改善補助大企業 「9成是樁腳」 盧：會建議中央

市議員段緯宇在議會質詢時質疑市府天然氣鍋爐改善方案補助大企業 「9成是樁腳」，市府則強調是依中央政策辦理。（記者歐素美攝）

2021/12/14 16:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員段緯宇今天在議會質詢時，質疑市府天然氣鍋爐改善方案補助豐田汽車等大企業，沒有道理，質疑「9成是樁腳」；經發局長張峯源表示，業者依法提出申請，每案最高可補助50萬元，經費有中央補助及市府補助；市長盧秀燕表示，補助應有排富條款，但需全國一致，會建議中央朝分級補助方向實施。

段緯宇表示，台中市天然氣鍋爐改善補助方案，今年共補助203家，其中，光豐田汽車就申請6案，共補助153萬元，甚至連蒸餃店也補助，質疑市府補助這大企業沒有道理，為何汽車只補助豐田不補助其他業者，「9成是椿腳」，認為市府指稱因其他業者未提出申請不構成理由，申請補助200多家沒有一家是弱勢的，大企業在台中市賺錢，市府就應要求業者改善鍋爐而不是提供補助。

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經發局長張峯源表示，天然氣鍋爐改善補助方案，中央補助約5千多萬，市府補助也有幾千萬。每案最高可補助50萬元，豐田汽車因有烤漆需使用燃油，業者申請才補助改為天然氣，依據空污法規定，汽車、食品業等都可補助。

市長盧秀燕對於段緯宇質詢表示，議員認為政府補助應有排富條款是很不錯的觀念，會審視制度，讓中央思考一下這個補助制度應分級，要改為補助弱勢且有意改善的，但強調「要改要全國改，應全國一致」，否則業者會跳過台中市，以其他縣市營業據點等為優先改善對象。

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