台灣黑豬不怕競爭 屏東內埔產銷班：反萊豬投「不同意」

內埔毛豬產銷班歷任5名班長全部站出來力挺國產黑豬。（記者陳彥廷攝）

2021/12/14 16:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕本週六將進行公投，以飼養純本土種「六堆黑豬」的內埔鄉毛豬產銷班，今天站出來力挺，並呼籲民眾在反萊豬選項投下「不同意」，現任班長邱予辰就強調，除台灣人習慣溫體豬口味，台灣豬本身本來就極具競爭力，不擔心萊豬進口，因為「根本沒有市場」。

民進黨立委鍾佳濱長期力挺本土黑豬產業，今天他與內埔毛豬產銷班歷任5名班長站在一起，為品質優良的國產黑豬發聲。鍾佳濱說，含萊進口豬今年1月開放進口，但截至上週進口豬佔整體豬肉市場的11%，而內臟及其他可食部位更只佔5%；其中，美國豬肉僅佔0.3%且未進口內臟部位，顯示縱使已開放含萊進口豬，國內消費市場仍青睞國產溫體豬肉，況且台灣訂有比國際標準、美國、日本等先進國家還嚴格的萊克多巴胺可容許安全值，足以保障國人的飲食安全。

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每月可販賣8000至1萬頭仔豬給北部養豬戶、內埔毛豬產銷班成立13年，首任班長為內埔知名的「東寶黑豬肉棧」創辦人的謝旭忠，他指出，是否進口萊豬為經貿問題，台灣不可能只出口而都不進口外國產品，只要標示清楚讓民眾知道是否含萊，消費者有自由選擇購買的權利。

第3任班長曾仁德則說，自己曾致力於推動「剩食養豬」，讓環境永續，不該讓剩食成為土地、水資源及焚化爐的負擔，挺身而出即為表達台灣養豬產業的信心，他認為六堆黑豬可媲美伊比利豬及日本鹿兒島黑豚，不怕來自美豬的競爭，尊重各方反萊豬公投意見，但呼籲國人應該冷靜思考及分析，投下珍貴的1票。

「我愛黑豬、無懼萊豬！」現任班長邱予辰表示，進口豬的價格目前較國內高，若沒有利基，誰要引進？且台灣豬已讓民眾習慣高品質豬肉，從市佔率就可看出根本沒有市場，保持高品質，無懼進口豬。

鍾佳濱強調，國產黑豬具有油脂夠、不膩口、無腥味特質，有競爭優勢不必擔憂開放進口萊豬後對產業造成衝擊，台灣更應儘快加入國際貿易組織、簽訂貿易協定反而還能為國產黑豬創造外銷契機，呼籲民眾應該對「反萊豬公投」投下不同意票。

六堆黑豬極具競爭力，根本不怕萊豬進口。（記者陳彥廷攝）

內埔六堆毛豬產銷班無懼進口萊豬。（記者陳彥廷攝）

內埔「東寶黑豬肉棧」銷售高品質黑豬肉。（記者陳彥廷攝）

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