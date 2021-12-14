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    憂公投難過25％門檻 葉元之捷運板南線宣講催票

    新北市議員帶著一隻小豬，在捷運板南線新埔站宣講，呼籲大家12月18日出門投票。（新北市議員葉元之提供）

    新北市議員帶著一隻小豬，在捷運板南線新埔站宣講，呼籲大家12月18日出門投票。（新北市議員葉元之提供）

    2021/12/14 12:40

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員葉元之指出，還有許多民眾反映不知道本週六就要舉行公民投票，還有里民反映沒收到投票通知單，為了達到公民投票通過的25%門檻，他自今天（14日）起展開「板橋板南線宣講計畫」催票，首站在捷運新埔站，除了希望催出「同意」票，也提醒年輕選民「18歲就可以投票了！」

    葉元之說，根據公民投票法規定，公投案要過關有兩個門檻，不僅同意票要多於不同意票，且同意票要超過25%，也就是要接近500萬票，否則未達門檻，將功饋一簣；他今天帶著一隻穿著反萊豬衣服的道具小豬上街宣講，把它取名叫「彼特」，他聲稱因為「不萊的彼特」，冷笑話讓人莞爾。

    葉元之表示，身體是自己的，不管什麼理由，政府都不應讓人民吃到萊豬。現代人注重健康，很多人都傾向天然、有機的食材，蔡政府卻反其道而行，要進口含有萊劑的豬肉給民眾吃，還不標示。而「公投綁大選」省時省力又省工，不浪費人民血汗錢，又能保障民主。

    至於「重啟核四公投」、「護藻礁」公投案，葉元之說，在發電方式的選擇上，應該要用穩定的供電系統來取代會造成二氧化碳的天然氣發電，而且台灣不產天然氣，除了造成電價上漲外，遇到戰爭恐怕無電可用。所以反對建天然氣三接站，用乾淨的核電補足電力缺口，來保護自然生態。

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