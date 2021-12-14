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    暗藏縣長選舉密碼？ 彰縣女綠委大集合：為了「4個不同意」

    女力大集合！民進黨彰化縣立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶（圖由左至右）站上宣傳車，為公投案進行掃街宣傳。（記者劉曉欣攝）

    女力大集合！民進黨彰化縣立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶（圖由左至右）站上宣傳車，為公投案進行掃街宣傳。（記者劉曉欣攝）

    2021/12/14 11:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣女力大集合，立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶今天從彰化南瑤宮出發，站上宣傳車為公投案進行車隊掃街，沿途引發民眾好奇，認為這是暗藏縣長選舉密碼，但3位女立委都強調，這一切都為「4個不同意，台灣更有力」的公投案！

    4大公投倒數計時，民進黨彰化縣3位女立委今天大集合，加上總統府國策顧問魏明谷、民進黨彰化縣黨部主委邱建富，這5人一字排開，全部都是被點名下屆縣長的熱門人選，其中，魏明谷、邱建富都已表態要爭取黨內提名。

    由於公投投票在即，邱建富與魏明谷直接表明「先顧好公投再說」，而黃秀芳、陳素月、陳秀寶等3位女立委，也一再強調，這星期六就要公投了，今天車隊掃街，就是希望讓民眾能夠出來投票，為台灣的未來投票，公投是目前最重要的事。

    今天綠營除了3位女立委、魏明谷、邱建富到場以外，彰化市長林世賢、縣議員莊陞漢、李成濟，彰化市代表江炳輝、周平、屈炳秋、楊雅鈞、林榮堯，以及中部聯合服務中心副執行長洪宗熠都到場，還有爭取縣議員黨內提名的劉珊伶、楊子賢，強力呼籲民眾在星期六走出家門，為4大公投投下不同意票。

    誰會代表民進黨參選下一屆的彰化縣長？前彰化市長邱建富、前彰化縣長魏明谷、立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶（圖前排左五依序到左九）都被點名。（記者劉曉欣攝）

    誰會代表民進黨參選下一屆的彰化縣長？前彰化市長邱建富、前彰化縣長魏明谷、立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶（圖前排左五依序到左九）都被點名。（記者劉曉欣攝）

    彰化綠營女力大集合，立委陳素月（圖左四）、黃秀芳（圖左五）、陳秀寶（圖右三）站上宣傳車為公投掃街。（記者劉曉欣攝）

    彰化綠營女力大集合，立委陳素月（圖左四）、黃秀芳（圖左五）、陳秀寶（圖右三）站上宣傳車為公投掃街。（記者劉曉欣攝）

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