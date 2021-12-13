為公投4個不同意催票 羅致政、黃俊哲冒雨站路口宣傳

民進黨立委羅致政今天一大早冒雨與新北市議員黃俊哲站在車水馬龍的板橋光復橋頭，高舉大型標語向上班、上課的通勤民眾宣傳「4個不同意」訴求。（記者賴筱桐攝）

2021/12/13 11:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕距離12月18日公投投票日只剩下5天，民進黨立委羅致政繼上週末連續在新北市林口及苗栗縣苑裡，分別與市議員參選人陳霖翰、苗栗縣議員陳品安舉辦公投說明會後，今天一大早冒雨與新北市議員黃俊哲站在車水馬龍的板橋光復橋頭，高舉大型標語向上班、上課的通勤民眾宣傳「4個不同意」訴求，吸引路過民眾目光，不少人也以比讚的手勢回應。

羅致政指出，年底四大公投案的結果將對國家發展產生關鍵影響，無論是核安疑慮、能源轉型、國際貿易或選舉投票制度，台灣沒有犯錯的本錢，國家正在進步，更不能倒退走。

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羅致政說，蔡英文總統領導的政府團隊，經過多年努力，台灣正處於一個充滿希望願景的時期，對外國際關係也是史上最好，此次公投結果非關政黨輸贏，而是台灣的未來。他強調，距離投票日只剩下5天，他會把握最後的每個機會，全力呼籲民眾投下「4個不同意」。

黃俊哲表示，光復橋是雙北民眾通勤的重要渠道，每天都有數萬人行經，希望達到最大的宣傳效果，過去幾週他在板橋舉辦3場公投說明會，並多次站路口宣講，看到民眾熱情回應，他有信心台灣人民最終會做出正確的選擇，向4個公投案說「不」。

羅致政辦公室表示，本活動是繼民進黨中央通令黨公職各地舉辦說明會、12月9日同步站街口及12月10日深入傳統市場宣傳後，另一場黨籍民代自發性的宣傳運動。

民進黨立委羅致政拜託民眾在12月18日公投投票日，一定要投下4個不同意，守護台灣。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市議員黃俊哲率領志工站在車水馬龍的光復路口，宣傳公投「4個不同意」訴求。（記者賴筱桐攝）

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