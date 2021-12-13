為公投4個不同意催票 羅致政、黃俊哲冒雨站路口宣傳
2021/12/13 11:58
〔記者賴筱桐／新北報導〕距離12月18日公投投票日只剩下5天，民進黨立委羅致政繼上週末連續在新北市林口及苗栗縣苑裡，分別與市議員參選人陳霖翰、苗栗縣議員陳品安舉辦公投說明會後，今天一大早冒雨與新北市議員黃俊哲站在車水馬龍的板橋光復橋頭，高舉大型標語向上班、上課的通勤民眾宣傳「4個不同意」訴求，吸引路過民眾目光，不少人也以比讚的手勢回應。
羅致政指出，年底四大公投案的結果將對國家發展產生關鍵影響，無論是核安疑慮、能源轉型、國際貿易或選舉投票制度，台灣沒有犯錯的本錢，國家正在進步，更不能倒退走。
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羅致政說，蔡英文總統領導的政府團隊，經過多年努力，台灣正處於一個充滿希望願景的時期，對外國際關係也是史上最好，此次公投結果非關政黨輸贏，而是台灣的未來。他強調，距離投票日只剩下5天，他會把握最後的每個機會，全力呼籲民眾投下「4個不同意」。
黃俊哲表示，光復橋是雙北民眾通勤的重要渠道，每天都有數萬人行經，希望達到最大的宣傳效果，過去幾週他在板橋舉辦3場公投說明會，並多次站路口宣講，看到民眾熱情回應，他有信心台灣人民最終會做出正確的選擇，向4個公投案說「不」。
羅致政辦公室表示，本活動是繼民進黨中央通令黨公職各地舉辦說明會、12月9日同步站街口及12月10日深入傳統市場宣傳後，另一場黨籍民代自發性的宣傳運動。