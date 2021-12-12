首度稱「接班」！潘孟安公投宣講 籲縣長初選唯一支持周春米

蘇貞昌也對屏東的「我屏東我驕傲」讚不絕口。左起潘孟安、蘇貞昌及周春米。（記者陳彥廷攝）

2021/12/12 21:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨立委伍麗華今天（12日）在屏東縣內埔主辦公投「四個不同意」宣講，除邀請行政院長蘇貞昌到場壓軸，縣長潘孟安下午登台時，除了宣講公投立場，針對外界關注的民進黨下屆縣長初選，也首度用「由周春米接班」的話語，請縣民延續屏東價值。

屏東縣長潘孟安任期將屆，綠營為延續執政，黨籍立委莊瑞雄、鍾佳濱及周春米都表態參選，面對黨內出現競爭，潘孟安的意向格外備受關注，繼11月28日在周春米主辦的公投四個不同意場要「大家來支持」周春米後， 今天更是直接用「接班」兩個字來向選民表態。

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潘孟安說，任期要到了，這幾年感謝鄉親打拚，信任他與縣政團隊創造屏東驕傲，這樣的價值要延續，他舉例，幾年前屏東人到台北搭計程車，人家問哪裡來，縣民們都不好意思的小聲說從南部來，但現在已不同，縣民都能大聲回答「屏東來的」，這是屏東人共同創造的「我屏東我驕傲」。

潘孟安表示，這幾年來從文化建設、學校改建到鄉鎮長的地方需求，而縣內的原住民、河洛、客家等族群通通顧到，「我在顧廟當廟公」；他舉前縣長曹啟鴻為例，時任立委的他在國會幫曹前縣長奔走建設屏東，但「6、7年前我做縣長，我不知道要找誰！」。

他說，他需要找一個可以惦惦的做，可以挽袖做事，「可以跟屏東人價值一樣，要願意流汗，為屏東打拚的人，不是來噴口水」，潘孟安表示，這是艱難決定，而手心手背都是肉，要延續屏東價值，要交給對縣政熟悉，這幾年來惦惦做，願意為屏東打拚、為屏東流汗的人，「請大家支持周春米接班」。

潘孟安說，藉著公投案「四個不同意」，請大家支持顧台灣，也感謝鄉親7年信賴，會更加努力打拚，剩下一年，「讓屏東驕傲價值繼續延續，公投若過，大家來支持周春米接班，為屏東再創屏東價值」。

潘孟安首度用「接班」一詞訴求選民初選票投周春米。（記者陳彥廷攝）

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