珍愛藻礁環團籲投同意票 男「插花」支持核四險擦槍走火

台灣健康空氣行動聯盟及粉紅風暴藻礁青年召開記者會，高呼「搶救藻礁，公投同意」。（記者歐素美攝）

2021/12/14 12:24

〔記者歐素美／台中報導〕「搶救藻礁，公投同意」，「無煤中火，天經地義」，「燃煤若復辟，青年沒未來」！台灣健康空氣行動聯盟及粉紅風暴藻礁青年，今天在台中市議會前廣場召開記者會，呼籲民眾同意珍愛藻礁公投，質疑民進黨政府說三接未過，台中火力發電廠將增加500噸燃煤，是燃煤復辟，會中一名家住大肚山的林姓男子到場舉牌支持核四，但環團是反核，要求林男離去，雙方一觸即發，成為意外插曲。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師表示，極端氣候最重要的是燃煤，我們這一代對不起下一代，中火若復辟，中部人是沒有未來，在全台共同努力之下，中火才減煤500萬噸，可惜在這次藻礁公投，一直說三接若不蓋，台灣要走回頭路，這是非常可惜的。

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他說，小英總統於今年宣布台灣要跟上世界腳步，2050要淨零碳排，這是一個偉大的宣誓，全台應團結減碳，但最大減碳就是無煤，執政黨竟說要增燒500萬噸，非常可惜。

粉紅風暴召集人、東海大學學生謝瑞恩說，7600年大潭藻礁才是台灣的先住民，公投在即，藻礁公投反方的政府所提大潭三接外推案不僅尚未通過環差，三接原方案更已證實將棧橋基樁蓋在古老藻礁上，破壞珍貴生態的證據確鑿，卻還在持續興建不停工。無辜受到人類莫大傷害的藻礁，反倒要被扣上阻礙台灣增氣減煤能源轉型的大帽子，實在有夠離奇。政治人物把台中火力發電廠燃煤機組轉燃氣機組進度落後，算在大潭藻礁頭上，更是莫名其妙。

謝瑞恩質疑第三天然氣接收站在觀塘興建是錯誤選址的命題，中南部的空污治理和中火煤電加速退場轉型，都應該獲得正視，但是不應將相關責任特意歸咎到第三天然氣接收站遷離大潭海岸的藻礁公投同意結果上。中南部空污問題、中火燃煤轉燃氣及藻礁保存都是公民關注的嚴肅治理課題，政府應積極回應民意，妥善協調處理，而不應被政黨用來作為換取選票的政治工具。

清大學生王瑋軒說，他反核，但公民應擺脫藍綠、成見，用公投告訴政府「誰才是主人」，質疑執政黨將公投化為非藍即綠的意識鬥爭，就像父母情緒勒索小孩，把人民當白癡，公投不是四個同意或不同意這麼簡單，需要的是每一個台灣公民獨立思考，呼籲大家藻礁公投投同意，為未來世代留下這片彌足珍貴的海岸生態大型育嬰房。

到場「插花」的林男則說，因北部缺電，中南部火力全開，南電北送，造成中南部空污更嚴重，核能是乾淨能源，再生能源加上核能才能降低全球暖化，台灣卻脫離世界減碳潮流反核，所以他才站出來支持核四。

林男高舉「重啟核四」標語來記者會「插花」，引發環團不滿，要求林男離開。（記者歐素美攝）

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