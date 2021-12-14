環團三問盧秀燕 台中市府這麼說

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃三問台中市長盧秀燕阻止燃煤的具體政策。（記者歐素美攝）

2021/12/14 12:38

〔記者歐素美／台中報導〕台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師，今天召開記者會三問台中長盧秀燕，如何盡快減少中火燃煤的空汙？以具體行動達成無煤目標？藻礁公投若通過，經濟部認為中南部要多燒煤，盧市長將採取何種有效具體行動，防止中火燃煤復辟？台中市政府表示，盧市長已多次回應，凡是保障環境生態、守護食安、保護人民健康、節省人民時間等的主張，她都支持。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃，今天記者會中肯定台中市長盧秀燕堅守落實生煤條例，力爭台中脫煤，但前台中市長林佳龍訂定生煤條例只減4成，盧市長上任後，市府有何積極進一步減中火5成至10成、完全脫煤的具體行動以達成無煤目標？

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他並指出，行政院長蘇貞昌説燃煤許可證有污染，已發的許可證要停止。中火燒煤百分百有汙染，請問是否就要盡速停止？在此之前，市長要如何做到盡快減少中火燃煤的空汙？藻礁公投如果通過，經濟部認為中南部要多燒煤，盧市長除了表態無法接受外，請問會採取有效具體行動防止中火燃煤復辟？台中要如何落實無煤期程？要如何規範中火燃煤機組符合更嚴格的環評限制？

對於環團三問，台中市政府表示，市府長期要求降低燃煤量，優化空品，自盧市長上任以來，2020年的整年空氣品質歷史最好，M2.5是15.4微克，已接近國家標準，通算上任至今平均是16.7微克，較林前市府自104至107年是21.2微克，空氣品質已進步超過20%，顯見盧市府的空品改良策略已在奏效。

另外，盧市長上任至今致力降低燃煤量，但被中央以一紙公文廢除生煤管制條例，鬆綁燃煤量的限制，再以特許的方式，讓中火得以擴建，相信民眾清楚事實；針對公投部分，盧市長已多次回應，凡是保障環境生態、守護食安、保護人民健康、節省人民時間等的主張，她都支持。

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