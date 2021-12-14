環團三問盧秀燕 台中市府這麼說
〔記者歐素美／台中報導〕台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師，今天召開記者會三問台中長盧秀燕，如何盡快減少中火燃煤的空汙？以具體行動達成無煤目標？藻礁公投若通過，經濟部認為中南部要多燒煤，盧市長將採取何種有效具體行動，防止中火燃煤復辟？台中市政府表示，盧市長已多次回應，凡是保障環境生態、守護食安、保護人民健康、節省人民時間等的主張，她都支持。
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃，今天記者會中肯定台中市長盧秀燕堅守落實生煤條例，力爭台中脫煤，但前台中市長林佳龍訂定生煤條例只減4成，盧市長上任後，市府有何積極進一步減中火5成至10成、完全脫煤的具體行動以達成無煤目標？
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他並指出，行政院長蘇貞昌説燃煤許可證有污染，已發的許可證要停止。中火燒煤百分百有汙染，請問是否就要盡速停止？在此之前，市長要如何做到盡快減少中火燃煤的空汙？藻礁公投如果通過，經濟部認為中南部要多燒煤，盧市長除了表態無法接受外，請問會採取有效具體行動防止中火燃煤復辟？台中要如何落實無煤期程？要如何規範中火燃煤機組符合更嚴格的環評限制？
對於環團三問，台中市政府表示，市府長期要求降低燃煤量，優化空品，自盧市長上任以來，2020年的整年空氣品質歷史最好，M2.5是15.4微克，已接近國家標準，通算上任至今平均是16.7微克，較林前市府自104至107年是21.2微克，空氣品質已進步超過20%，顯見盧市府的空品改良策略已在奏效。
另外，盧市長上任至今致力降低燃煤量，但被中央以一紙公文廢除生煤管制條例，鬆綁燃煤量的限制，再以特許的方式，讓中火得以擴建，相信民眾清楚事實；針對公投部分，盧市長已多次回應，凡是保障環境生態、守護食安、保護人民健康、節省人民時間等的主張，她都支持。