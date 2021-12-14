日美台須不遺餘力合作 安倍：台灣必須崛起！

日本前首相安倍晉三今天透過預錄影片，在「2021台美日三邊印太安全對話」發表專題演講。（記者塗建榮攝）

2021/12/14 10:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本前首相安倍晉三今天表示，台灣必須崛起，因為台灣值得，並強力呼籲各國努力將台灣納入國際參與。面對台灣民主受到威脅，他說，這對所有人都是挑戰，他為此強化日本安保以及日美同盟，「弱點招致挑釁，從海底、海面到空域，從網路世界到外太空，日美台三方必須不遺餘力地合作，思考如何有效分享知識和技術，在所有領域建構能力」。

日本前首相安倍晉三繼12月1日連線台灣智庫活動說出「台灣有事等同日美同盟有事」後，今天再次透過預錄影片，在「2021台美日三邊印太安全對話」發表專題演講。

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安倍開場時首先提及前總統李登輝，在1996年成為台灣史上第一位直選總統，那是民主開始紮根的時刻。安倍接著說，在25年後的此時，台灣作為一個民主實體參加全球民主峰會，他為此向台灣全體人民表示衷心祝賀。他強調，正如拜登總統所說，民主不是偶然，我們必須捍衛、奮鬥、鞏固並時時更新民主，很少有國家比台灣更了解這點。

安倍說，為了我們的下一代，台灣、美國和日本擁有共同的重要議程，就是永遠不要失去我們對自由、人權、法律的信仰。他強調，台灣必須是民主中的領導者、台灣必須崛起，「因為台灣值得」。安倍說，他在全球民主社群中一再強調，當香港民主陷落，台灣崛起的重要性更為關鍵。

談及民主，安倍打趣說，他在首相任內，共花了大約370個小時「被綁在議會那不太舒服的椅子上，可說民主有損健康」，與此同時卡麥隆首相只有約50個小時，他為此感到羨慕。安倍強調，民主是永恆年輕的，儘管有混亂的時候，但當政府功能不彰時，民主可以帶來改變。若沒有選民的同意，政府就無法存在。民主的力量來自內部，不是外部、也不是從天而降，這就是為何長遠來看，民主是強大的。

安倍接著話鋒一轉指出，但台灣及其民主正面臨威脅，「這對我們所有人，尤其是日本，都是嚴峻的挑戰」。他因此強化日本國安，自衛隊與美軍密切合作、更勝以往。他說，「弱點招致挑釁，從海底、海面到空域，從網路世界到外太空，日美台三方必須不遺餘力地合作，思考如何有效分享知識和技術，在所有領域建構能力」。

安倍直言，軍事上的冒進，對像中國這樣龐大的經濟體來說，如同自殺式的舉措。因此日本一再敦促中國不要追求領土擴張，並應自我克制、不該經常霸凌鄰居，這也是攸關他們自己的利益。安倍並說，我們需要有更多的合作夥伴，他因此將合作邊界從亞太擴大到印太，日本、印度、澳洲、法國和英國等熱愛自由的國家，在自由的旗幟下齊聚。

安倍說，日本和澳洲致力於實現CPTPP，也是循此邏輯，為了在經濟面捍衛以規則為基礎的秩序。他強調，這就是為何英國有資格成為CPTPP一員，「台灣也是如此」。他並重申支持台灣的國際參與，他呼籲其他志同道合的國家，應該努力將台灣帶入國際組織場域。在那之中WHO是首要任務，也包括其他的國際組織，「這也是台灣下一代希望的種子」。

安倍強調，一個自信的台灣，將成為守護我們共同價值觀的強大衛士，這符合日本、美國乃至全世界的最佳利益。

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