林佳龍台中多區佈新兵 激化蔡其昌、蘇嘉全所屬派系反擊

民進黨下屆議員提名席次牽動各派系敏感神經，林佳龍所屬的正國會要大量推新人，引發現任議員居多的新潮流以及蘇嘉全系統議員出現合作跡象。（資料照，民進黨團提供）

2021/12/14 08:25

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會下屆議員改選，民進黨市黨部執委會明天可能動用表決決定各區席次，由於各方認為這次是前市長林佳龍所屬的正國會要在各區佈新兵，但影響到的是現任分屬新潮流或是蘇嘉全系統的議員，各派系敏感神經被挑動，是否合縱連橫迎戰正國會？引發注意。

據了解，明天執委會討論目前派系合縱連橫最嚴重的，就是現任立委蔡其昌所在的清水沙鹿梧棲選區，現任議員楊典忠及王立任都是支持蔡其昌的，但前市長林佳龍雖表態不選下屆市長了，目前有意在該選區推出新人林佳儀（女），被認為衝擊到現任議員，引起新潮流強烈反彈。

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而同樣在西屯區，民進黨已經連續二屆提三席上二席，這次正國會預備推出新人蔡美華（女），同樣被認為是有意取代現任選區新系議員林祈烽或蘇嘉全系統的陳淑華，引發二人危機意識，西屯改提二席如果票選通過，等於提前讓正國會出局。

至於豐原后里區本屆林佳龍推出自己子弟兵劉厚承，但挑戰未果卻也讓原本實力看好的現任議員翁美春一起落馬，導致該選區目前只剩下一席議員謝志忠，下屆各方討論提二席，但劉厚承或其太太又傳出可能擇一參選，更讓翁美春所屬的蘇嘉全系加深和謝志忠的新潮流系合作的意願。

至於潭雅神本屆正國會同時推出張雅旻及周永鴻，加上蘇嘉全系的蕭隆澤以及新系新人林義偉，結果林義偉及張雅旻同落選，下屆改提三席或是二加一（女）性，牽動的是張雅旻能否直接拿到初選門票，這也導致新系及蘇嘉全系的合作空間加大。

再加上大里霧峰選區本屆也是因為正國會同時推了李天生及謝賢二人，導致蘇嘉全系的張芬郁和謝賢同時落選，新潮流系新人林德宇當選，下屆要提名三席，張芬郁應該會捲手重來，但和正國會的心結能否化結，也是問題。

至於東南區三位現任議員何敏誠、鄭功進及邱素貞雖然分別要交棒給下一代，但新人吳文豪以及翁俊楠也都屬於林佳龍的系統，這也使得被歸類為和蔡其昌友好的鄭功進，蘇嘉全系統的邱素貞難以和正國會合作。

黨內人士指出，本屆選舉時由於林佳龍是現任市長，高額提名不但殺到正國會自己派系的席次，也牽動到其他派系，但當時大家只能配合現任市長，目前林佳龍已表態不選下屆市長，雖然蔡其昌及何欣純誰要出馬參選仍未定數，但在「母雞」仍未出現的情況下，「小雞」之間互相攻防的情勢已經是相當白熱化了。

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