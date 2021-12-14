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    首頁　>　政治

    中市民進黨議員提名席次明決定？蔡其昌、何欣純都說話了

    立委蔡其昌（左）認為，市議員提名應和市長連動，最好的討論時機應在明年春節前後確定市長提名人之時。（資料照，蔡其昌提供）

    立委蔡其昌（左）認為，市議員提名應和市長連動，最好的討論時機應在明年春節前後確定市長提名人之時。（資料照，蔡其昌提供）

    2021/12/14 07:28

    〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨台中市黨部傳出明天將開執委會決定議員提名席次，但目前民進黨市長人選仍未定，立委蔡其昌今天表示，不只是台中市，他認為全國都應該將議員和市長選舉做全盤佈局及考量，立委何欣純則說，最後仍是中央決定，應以會贏的佈局做考量。

    民進黨中市黨部今天要討論議員席次，被認為是熱門的下屆市長人選的立法院副院長、立委蔡其昌表示，目前未必是他參選市長，但不只是台中，議員的提名應該是和市長參選人做搭配互動，各縣市目前民進黨縣市長都未提名，他認為應該等到農曆春節前後，做全盤的考慮。

    而立委何欣純目前也積極備戰下屆市長，她表示，最後提名權在中央，讓地方先討論也無不可，縣市合併後直轄市議員已選三屆，她認為應該以贏得最多席次，而且是一定會贏的方向去考慮，而非只討論要高額提名還是保守提名。

    也有黨內人士表示，過去幾次提名都有尊重市長參選人的意見，現在市長人選未定，萬一席次確定，未來的市長參選人有不同看法怎麼辦？母雞未定，小雞先就位的情況，也很少見。

    對此，市黨部主委李天生說，現在先討論方案出來，也是讓「未來的市長不會難做人」，要不要延後討論或決定席次？以及各區要決定提名幾席？仍要等執委會明天開會才能確定。

    台中市議員提名席次，由林佳龍（中）所帶領的正國會預計明天發動突襲要表決議員席次，有意選市長的立委何欣純（右）表示決定權仍在中央，地方執委會先討論溝通意見，她認為應是贏得最多席次為方向。（資料照，林佳龍提供）

    台中市議員提名席次，由林佳龍（中）所帶領的正國會預計明天發動突襲要表決議員席次，有意選市長的立委何欣純（右）表示決定權仍在中央，地方執委會先討論溝通意見，她認為應是贏得最多席次為方向。（資料照，林佳龍提供）

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