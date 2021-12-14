「國民黨和主流民意大相逕庭」 范世平：藍營選總統越來越難

范世平認為，民調結果顯示，國民黨支持者和主流民意的看法大相逕庭，未來藍營要靠選舉上總統大為越來越難。（資料照）

2021/12/14 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕中華亞太菁英交流協會13日公布民調，前總統馬英九投書提到台灣是「不自由的民主」，受訪者中66.6％不認同，進一步交叉分析，20到29歲年輕族群不認同比例高達76.5％，愈年輕愈不認同馬的說法。對此，台師大政研所教授范世平分析，未來國民黨的人選要「靠選舉當上總統」的可能性越來越低。

范世平在臉書表示，根據民調結果顯示，國民黨支持者和主流民意的看法大相逕庭，和年輕世代更是天差地遠，蔡詩萍稱馬英九所說「不自由的民主」是落入「深藍語境」，看來並非無的放矢。

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范世平分析，國民黨的支持者太討厭蔡英文，太恨民進黨，但是台灣的民主卻讓蔡在2016年高票當選總統，2020年又高票連任；民進黨在立法院於2016年單獨過半，2020年繼續；反觀台灣民主也讓前高雄市長韓國瑜在總統大選失敗，甚至被高票罷免，因此國民黨的支持者對民主感到懷疑，甚至是失望；特別隨著國民黨缺乏年輕人支持，未來要用選舉讓國民黨的人當上總統，可能性越來越低。

范世平直言，當國民黨支持者厭惡民主，反而欣賞專制，特別又是本來就有「大中國情懷」的族群，這時國民黨能否拉下民進黨，就只能靠共產黨了。

范世平批評，馬英九當選過2任台北市長，2任總統，卻開始質疑民主，這是邏輯的謬誤，「難道只有國民黨當選的民主才是民主？國民黨不知吸引年輕人，只會埋怨民主；就像顏寬恆不會吸引中間選民，只會埋怨政論節目一樣，還要大家不要看電視。」

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