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    謠言終結站》媒體不報導竹市有5項公投？ 查核中心：錯誤消息

    近日網傳訊息宣稱，台灣媒體皆迴避新竹市有5項公投的報導，對此，台灣事實查核中心查證指出，相關傳言為錯誤消息。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    近日網傳訊息宣稱，台灣媒體皆迴避新竹市有5項公投的報導，對此，台灣事實查核中心查證指出，相關傳言為錯誤消息。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    2021/12/13 21:14

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投案投票日在即，相關話題獲高度關注。近日網傳訊息宣稱，台灣媒體皆迴避新竹市有5項公投的報導，對此，台灣事實查核中心查證指出，相關傳言為錯誤消息。

    「台灣事實查核中心」13日發布的「事實查核報告」指出，社群平台和通訊軟體近期流傳一則訊息宣稱，新竹市除了有四大公投案以外，也多了一項「廢汚水管理自治條例」，而該傳言更表示「新聞都沒報」，宣稱台灣媒體皆未對此事做相關報導，因此須呼籲民眾幫忙以通訊軟體line協助宣傳相關事宜。

    針對網路傳言，查核中心以關鍵字檢索，查找到台灣媒體《聯合新聞網》《ETToday》《華視》《自由時報》等皆有針對新竹市地方性公投的相關報導，駁斥傳言所述「新聞都沒報」的說法。

    另外，新竹市選務委員會副總幹事張運奇也表示，這次「新竹市第1案公投案」，是全台第一次的地方性公投。該公投案在2019年已經成立並公告，並和此次的全國性公投案一起舉辦。

    綜合上述內容，新竹市民此次公投共有4項全國性公投、1項地方性公投，台灣媒體也皆有相關報導，網傳訊息並非事實。

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