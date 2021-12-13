顏寬恒自稱遭抹黑公布「議顏堂排行」 陳柏惟長文砲轟嗆「沒種」

顏寬恒質疑政論節目每天抹黑他，特別列出「台灣演義之『議顏』堂排行榜」，要求NCC主委陳耀祥介入調查。（記者歐素美攝）

2021/12/13 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒今（13日）召開記者會，質疑電視政論節目一個多月來連續攻擊抹黑，還列出「台灣演義之『議顏』堂排行榜」，要求NCC主委陳耀祥介入調查，並將針對不實爆料者保全證據。對此，前立委、民進黨候選人林靜儀競選總幹事陳柏惟發長文砲轟顏寬恒，嘲諷顏「沒種」才要用宣傳車廣播要鄉親不要看電視。

顏寬恒在記者會上痛批媒體嚴重失衡，指稱7個政論節目連續一個多月，每天逾1小時，用這樣明顯違反比例原則「抹黑造謠」。對此，陳柏惟在臉書發文表示，顏寬恒用宣傳車叫鄉親不要看電視，今天更恐嚇節目組跟NCC，「哭訴」對他的檢驗太多太真實，「你那少的可憐的上班次數拿來質詢的議題都剛好跟你家有關係，沒有一件回答得清楚」。

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陳柏惟砲轟顏寬恒，「你去質詢的碼頭跟公投結果有直接利益關係，你就躲躲藏藏死不回答，這叫正義？」、「你去關心的清泉崗都剛好有你家人在裡面，你就一句不是負責人撇開，這叫回應？」、「你在公保地違建改招待所，市價賺台中人一億，你就假動作敲六個洞，這叫面對？」、「你土地上的電子遊藝場由服務服務處主任掛名老闆，你就假裝不認識，這叫誠實？」。

陳柏惟指出，過去曾有節目騙他上通告而被他拒絕，沒想到因此遭該節目罵了「257」集，稱他沒當兵，稱他母親是上海人、稱他是共幹等不是事實的內容整整「257」集，完全跟他從政沒有關係，甚至國民黨主席朱立倫還連續罵了一個月的「3Q連續劇」；陳柏惟諷刺，自己有沒有像顏寬恒這麼「沒種」叫大家不要看電視，「你是吃到美國豬肉變小了是不是？我說膽子」。

陳柏惟直言，每當看到顏寬恒發言提到「公平正義」都讓他覺得無比的噁心，諷刺顏的正義只有服務處在正義路一號，「就是那間六折法拍屋啦，其他只是藉口而已，巧言令色、鮮矣仁，像這樣不民主、沒水準的政治人物，選民絕不應再次受騙上當。」

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