接到顏寬恒服務處真人拜票電話 李雨蓁公布對話分析3大戰術

李雨蓁發文透露，11日接到顏寬恒服務處的真人拜票電話，她也公布和該名拜票大姊的對話，並分析目前顏寬恒的3大戰術。（圖取自李雨蓁臉書）

2021/12/11 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕台中市立委第二選區補選白熱化，台灣基進組織部主任李雨蓁發文透露，11日接到國民黨候選人顏寬恒服務處的真人拜票電話，她也公布和該名拜票大姊的對話，並分析目前顏寬恒的3大戰術。

李雨蓁在臉書表示，她接到顏寬恒服務處的真人拜票電話，對方是個親切的大姐，兩人的對話如下：

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大姊：「吃飽沒？請支持顏寬恒，在地人支持在地人。」

我：『但是姊啊～顏寬恒的財產有兩億，我一個年輕人連買房的錢都沒有，你給我一個除了在地以外支持寬恒的理由。』

大姊：「沒有啦！那個都是電視在報負面的。」

我：『這不是電視報的，這是寬恒自己的財產申報內～』

大姐：「是外面在傳的負面消息啦！」

我：『不是啦！就上網都找得到，姊啊～我們一輩子賺得到兩億嗎？』

大姐：「有可能啊！也可能是他爸爸給他的啦！」

我：『蛤？怎麼賺到2億姐啊妳教我，而且他爸欠銀行錢沒還，但可以給他2億？！」

大姐：「我不知道啦！我請年輕的來跟妳說。」

我：『姊啊～沒關係，我也是要去忙了，妳也是賺一些零用，我有接到這通電話了，辛苦啊！』

大姐：「對啦對啦！感謝。」

對此，李雨蓁分析，看來目前顏寬恒的戰術就是：1.用大量耳語部隊放風聲說有關他的評論都是負面的、亂說的；2.繼續主打在地人支持在地人；3.黑的說成白的，白的說成黑的，繼續睜眼說瞎話。

「所以有人問我一直說顏家的利益結構到底有沒有用？」李雨蓁直言當然有用，不然怎麼會有這種教戰守則，她也呼籲，「各位勇敢的台灣人，別怕，繼續說真話就對了」。

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