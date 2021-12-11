為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    接到顏寬恒服務處真人拜票電話 李雨蓁公布對話分析3大戰術

    李雨蓁發文透露，11日接到顏寬恒服務處的真人拜票電話，她也公布和該名拜票大姊的對話，並分析目前顏寬恒的3大戰術。（圖取自李雨蓁臉書）

    李雨蓁發文透露，11日接到顏寬恒服務處的真人拜票電話，她也公布和該名拜票大姊的對話，並分析目前顏寬恒的3大戰術。（圖取自李雨蓁臉書）

    2021/12/11 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市立委第二選區補選白熱化，台灣基進組織部主任李雨蓁發文透露，11日接到國民黨候選人顏寬恒服務處的真人拜票電話，她也公布和該名拜票大姊的對話，並分析目前顏寬恒的3大戰術。

    李雨蓁在臉書表示，她接到顏寬恒服務處的真人拜票電話，對方是個親切的大姐，兩人的對話如下：

    大姊：「吃飽沒？請支持顏寬恒，在地人支持在地人。」

    我：『但是姊啊～顏寬恒的財產有兩億，我一個年輕人連買房的錢都沒有，你給我一個除了在地以外支持寬恒的理由。』

    大姊：「沒有啦！那個都是電視在報負面的。」

    我：『這不是電視報的，這是寬恒自己的財產申報內～』

    大姐：「是外面在傳的負面消息啦！」

    我：『不是啦！就上網都找得到，姊啊～我們一輩子賺得到兩億嗎？』

    大姐：「有可能啊！也可能是他爸爸給他的啦！」

    我：『蛤？怎麼賺到2億姐啊妳教我，而且他爸欠銀行錢沒還，但可以給他2億？！」

    大姐：「我不知道啦！我請年輕的來跟妳說。」

    我：『姊啊～沒關係，我也是要去忙了，妳也是賺一些零用，我有接到這通電話了，辛苦啊！』

    大姐：「對啦對啦！感謝。」

    對此，李雨蓁分析，看來目前顏寬恒的戰術就是：1.用大量耳語部隊放風聲說有關他的評論都是負面的、亂說的；2.繼續主打在地人支持在地人；3.黑的說成白的，白的說成黑的，繼續睜眼說瞎話。

    「所以有人問我一直說顏家的利益結構到底有沒有用？」李雨蓁直言當然有用，不然怎麼會有這種教戰守則，她也呼籲，「各位勇敢的台灣人，別怕，繼續說真話就對了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    顏寬恒稱5代人生死在沙鹿「不會走的」 林靜儀諷赤裸裸呈現家族利益
    2021/12/11 15:14

    顏寬恒稱5代人生死在沙鹿「不會走的」 林靜儀諷赤裸裸呈現家族利益
    顏寬恒比4幫忙助選？ 林靜儀：可能以前選得太輕鬆
    2021/12/11 09:34

    顏寬恒比4幫忙助選？ 林靜儀：可能以前選得太輕鬆
    稱「不實報導」顏寬恒籲別看電視 網友笑翻：學韓國瑜蓋牌？
    2021/12/10 18:53

    稱「不實報導」顏寬恒籲別看電視 網友笑翻：學韓國瑜蓋牌？
    顏寛恒拒增加500萬噸燃煤量 林靜儀籲不要同意三接公投案
    2021/12/09 10:49

    顏寛恒拒增加500萬噸燃煤量 林靜儀籲不要同意三接公投案
    顏寬恒無照駕駛怪手慘了？ 律師貼法條要「中市警局別睡著了」
    2021/12/07 19:54

    顏寬恒無照駕駛怪手慘了？ 律師貼法條要「中市警局別睡著了」

    Sony歲末感謝祭 超值開跑
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播