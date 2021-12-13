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    役期是否延長？ 國防部：依敵情威脅整體評估

    國防部常務次長房茂宏表示，役期延長事涉部隊編組要調整及擴充，投入資源也要增大，後續會依據敵情威脅進行整體評估，仍在評估中尚未完成。（資料照）

    國防部常務次長房茂宏表示，役期延長事涉部隊編組要調整及擴充，投入資源也要增大，後續會依據敵情威脅進行整體評估，仍在評估中尚未完成。（資料照）

    2021/12/13 11:25

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國面臨中國敵情威脅，現有後備動員制度能否滿足防衛需求受到檢視，立法院外交及國防委員會今日審查法案，國防部常務次長房茂宏表示，役期延長事涉部隊編組要調整及擴充，投入資源也要增大，後續會依據敵情威脅進行整體評估，仍在評估中尚未完成。

    立法院外交及國防委員會今日審查「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等，邀請國防部副部長王信龍、國防部常務次長房茂宏等列席報告、備詢。國民黨立委江啟臣質詢時問，近期針對延長義務役期的議題，國防部長邱國正日前提到要「審慎評估」，但似乎國防部沒有主見？

    房茂宏答覆，義務役期延長事涉部隊編組要調整及擴充，投入的資源要增大，因此，邱國正說要審慎評估的態度是對的。

    江啟臣追問，所以是否有在評估延長義務役期。房茂宏回應，「有在評估」，但尚未完成，還在進行中。

    房茂宏也強調，很多人以4個月軍事訓練役期，衡量國軍戰力「是不公允的」，因為目前志願役以募兵為主，且編現比也達到90%、役期長達4年，現在的戰力比以前還強。

    國民黨立委廖婉汝也對此議題表達關切，房茂宏表示，後續會依據敵情威脅整體評估。廖婉汝追問，是否評估當中，房茂宏回應，「對」。

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