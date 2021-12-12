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    英國《獨立報》專訪 吳釗燮：台灣面對中共犯台絕對全力自衛！

    外交部長吳釗燮近日接受英國《獨立報》專訪。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    外交部長吳釗燮近日接受英國《獨立報》專訪。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2021/12/12 21:38

    〔即時新聞／綜合報導〕我國外交部長吳釗燮近日接受英國大報《獨立報》（The Independent）專訪，針對破受各界關注的兩岸情勢議題，強調維持台海現狀是台灣一貫政策，但中國若武力犯台，台灣絕對會全力自我防衛。

    英媒《獨立報》11日刊出吳釗燮的專訪 ，談及近期國際間對台灣的支持聲浪越來越多，同時北京的施壓力道也越來越大，有專家直言台海軍事緊張升級的情況下，台灣與西方盟友建立友好關係的外交舉動，正挑戰中共的底線。對此，吳釗燮針對相關議題深入說明。

    外交部12日發布聲明 表示，吳釗燮部長在專訪中指出，除了美國，端看捷克、法國、波羅的海等國家及歐洲議會的國會議員接連訪問台灣，法國、瑞士、荷蘭、愛爾蘭及歐洲議會等也紛紛通過友台議案，顯示國際社會支持台灣的力量日益增強，形成一股趨勢。

    吳釗燮認為，台歐關係深化的原因，主要是中國迫害新疆人權及香港民主議題，使得包括歐洲國家在內的世界各國警覺到中國的威脅，並意識到台灣是可信賴的合作夥伴。

    針對中國近來持續以軍事恫嚇台灣的舉動，吳釗燮強調，維持台海現狀、避免挑釁是台灣一貫的政策，但是，如果發生衝突，台灣絕對會全力自我防衛，不會依賴其他國家為台灣而戰；他呼籲，「『四方安全對話』（QUAD）、『澳英美三方安全夥伴』（AUKUS）等國際民主同盟，應該就台灣海峽情勢持續表達明確立場，以展現對台灣的支持。 」

    外交部表示，《獨立報》每月瀏覽人次高達約2000萬，深具輿論影響力，吳部長的專訪刊出後，在各界受到熱議。

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