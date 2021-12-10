為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    費鴻泰要吳釗燮「知所進退」 總統：沒有請辭問題

    立法院國民黨團總召費鴻泰批評外交部長吳釗燮要知所進退。對此總統府表示，尼加拉瓜與我國斷交，迅速與中國復交，應該被譴責的是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊，蔡總統認為，沒有請辭問題。（資料照）

    立法院國民黨團總召費鴻泰批評外交部長吳釗燮要知所進退。對此總統府表示，尼加拉瓜與我國斷交，迅速與中國復交，應該被譴責的是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊，蔡總統認為，沒有請辭問題。（資料照）

    2021/12/10 12:13

    〔記者陳昀、李欣芳／台北報導〕尼加拉瓜外交部今無預警宣布與我斷交，並稱「台灣是中國領土不可分割的一部份」，使我邦交國減少至14國。立法院國民黨團總召費鴻泰上午批評，我外交部長吳釗燮任內不到4年，已斷交6國，不但是「斷交部長」，甚至不知會不會成為「亡國部長」，麻煩吳釗燮知所進退。對此總統府表示，尼加拉瓜與我國斷交，迅速與中國復交，應該被譴責的是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊，蔡總統認為，沒有請辭問題。

    國民黨團上午在議場前開記者會宣傳「1212上街頭，4個都同意、台灣更美麗」活動，費鴻泰批評，蔡英文執政5年半斷交8國，吳釗燮當不到4年的外交部長，斷交6個國家，「真的是全世界最了不起的斷交部長」，如果外交部長斷了6國還能待在那個位置，這對中華民國、人民，某種程度也是羞辱。

    費鴻泰稱，吳釗燮創金氏紀錄，任內斷交國佔我斷交國紀錄的30%，這比例是世界最高，所以被稱為「斷交部長」，如果他還眷戀這個位置，中華民國的前途大家是可以想像的，麻煩吳釗燮知所進退，不要再接觸外交事務，外交不是吳釗燮一個人的，是全中華民國同胞的。

    費鴻泰表示，國民黨執政時，民進黨一天到晚批評金援外交，但前總統馬英九任內外交部的援外預算逐年降低，也都會確實提供援助國資料到立法院外交國防委員會的機密會議，反觀民進黨近年外交預算逐年增加，給立法院的資料也不充分，兩相比較就知道誰好、誰要檢討。

    費鴻泰強調，大家都知道台灣外交是困難的，如同飛行員從台北飛到美國，長期疲勞駕駛對飛行員來說很危險，中途也應該休息，因此，蔡總統任期還有2年半，吳釗燮也應該休息了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尼加拉瓜斷交 王婉諭感謝一線外交人員努力「你們辛苦了」
    2021/12/10 12:10

    尼加拉瓜斷交 王婉諭感謝一線外交人員努力「你們辛苦了」
    尼加拉瓜與我斷交 蔡英文：不會改變民主自由的台灣走向世界
    2021/12/10 11:36

    尼加拉瓜與我斷交 蔡英文：不會改變民主自由的台灣走向世界

    亞灣建設效應外溢 瑞隆商圈房價見3
    台尼斷交 林飛帆籲用公投選票捍衛台灣
    2021/12/10 11:34

    台尼斷交 林飛帆籲用公投選票捍衛台灣
    台尼斷交藍委批吳釗燮 府：應譴責的是打壓台灣的威權勢力
    2021/12/10 11:33

    台尼斷交藍委批吳釗燮 府：應譴責的是打壓台灣的威權勢力

    京站12/10推12元瘋搶美食抽抽樂
    剛辦完外交活動就斷交！網友灌爆尼國大使館臉書 狠酸真心換絕情
    2021/12/10 11:29

    剛辦完外交活動就斷交！網友灌爆尼國大使館臉書 狠酸真心換絕情
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播