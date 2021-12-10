費鴻泰要吳釗燮「知所進退」 總統：沒有請辭問題

立法院國民黨團總召費鴻泰批評外交部長吳釗燮要知所進退。對此總統府表示，尼加拉瓜與我國斷交，迅速與中國復交，應該被譴責的是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊，蔡總統認為，沒有請辭問題。（資料照）

2021/12/10 12:13

〔記者陳昀、李欣芳／台北報導〕尼加拉瓜外交部今無預警宣布與我斷交，並稱「台灣是中國領土不可分割的一部份」，使我邦交國減少至14國。立法院國民黨團總召費鴻泰上午批評，我外交部長吳釗燮任內不到4年，已斷交6國，不但是「斷交部長」，甚至不知會不會成為「亡國部長」，麻煩吳釗燮知所進退。對此總統府表示，尼加拉瓜與我國斷交，迅速與中國復交，應該被譴責的是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊，蔡總統認為，沒有請辭問題。

國民黨團上午在議場前開記者會宣傳「1212上街頭，4個都同意、台灣更美麗」活動，費鴻泰批評，蔡英文執政5年半斷交8國，吳釗燮當不到4年的外交部長，斷交6個國家，「真的是全世界最了不起的斷交部長」，如果外交部長斷了6國還能待在那個位置，這對中華民國、人民，某種程度也是羞辱。

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費鴻泰稱，吳釗燮創金氏紀錄，任內斷交國佔我斷交國紀錄的30%，這比例是世界最高，所以被稱為「斷交部長」，如果他還眷戀這個位置，中華民國的前途大家是可以想像的，麻煩吳釗燮知所進退，不要再接觸外交事務，外交不是吳釗燮一個人的，是全中華民國同胞的。

費鴻泰表示，國民黨執政時，民進黨一天到晚批評金援外交，但前總統馬英九任內外交部的援外預算逐年降低，也都會確實提供援助國資料到立法院外交國防委員會的機密會議，反觀民進黨近年外交預算逐年增加，給立法院的資料也不充分，兩相比較就知道誰好、誰要檢討。

費鴻泰強調，大家都知道台灣外交是困難的，如同飛行員從台北飛到美國，長期疲勞駕駛對飛行員來說很危險，中途也應該休息，因此，蔡總統任期還有2年半，吳釗燮也應該休息了。

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