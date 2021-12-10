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    尼加拉瓜斷交 王婉諭感謝一線外交人員努力「你們辛苦了」

    時代力量立委王婉諭。（資料照）

    時代力量立委王婉諭。（資料照）

    2021/12/10 12:10

    〔記者楊丞彧／台北報導〕尼加拉瓜今天宣布與我斷交，並隨即與中國恢復邦交，還表示「中華人民共和國是唯一代表全中國大陸的合法政府，而台灣是中國領土不可分割的一部分。」對此，時代力量立委王婉諭今表示，她要先感謝一線外交人員的努力，國際外交從來都不是一件容易的事，「你們辛苦了」。

    王婉諭提到，尼加拉瓜這位奧德嘉總統，是一位霸道獨裁者，在他二度上任後實行獨裁統治，幾乎所有國內的反對派人士，都被武力鎮壓或監禁，也導致尼加拉瓜國內的選舉形同虛設。因此，也讓美國多次公開譴責、批評，甚至動用外交及經濟手段制裁，但奧德嘉依然無動於衷，甚至多次發言支持中國及其人權迫害紀錄，就是希望可以獲得中國的財政援助和外交支持來對抗美國。

    尼加拉瓜宣布與我斷交之後，中方也閃電宣布與尼加拉瓜簽訂復交公報。王婉諭強調，奧德嘉如願以償的達到目標，然而，縱使獨裁國家和中國當朋友，但自由民主的國家，會和台灣站在一起。雖然很遺憾我國損失了邦交國，「但我也要呼籲，我國應繼續強化與其他民主陣營的合作和交流」，讓自由的普世價值繼續深化，並且一同對抗所有施行人權迫害的政權。

    王婉諭也提醒，希望外交部密切注意，包含梵蒂岡和宏都拉斯在內等邦交國，近來也不時傳出在中國的威脅利誘下邦交不穩的消息，應持續觀察後續發展，避免雙方邦誼生變。

    最後，王婉諭重申，中國始終不放棄用各種手段來孤立台灣，但台灣人不會退縮，也從不畏懼。

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