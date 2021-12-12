司改會討論威權統治 孫曉雅：反專制壓迫須仰賴民間社會集體行動

美國在台協會處長孫曉雅（Ms. Sandra Oudkirk）。（司改會提供）

2021/12/12 19:58

〔記者王定傳／綜合報導〕「民間司法改革基金會」與東吳大學「張佛泉人權研究中心」昨（11）日合辦「威權統治下的公民社會：行動、對話和戰略」國際研討會，探索在威權治下公民社會的經驗和出路；美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Ms. Sandra Oudkirk）致詞時表示，活躍的民間社會對推動各地民主進步至關關鍵，「有韌性的民間社會集體行動通常是一個社會捍衛人權和法治，反對專制壓迫的主要方式」。

司改會今發佈新聞稿指出，除了紀念2021年度聯合國人權日，研討會也是司改會在今年夏天舉辦的劇場活動「對話：當台灣遇見香港」的延伸；項目透過藝術表達，讓台、港的年輕人反思兩地近年隨著社會變化而衍生的互動，並探討公民社會在面對威權統治時的行動及策略，還有民主、法治和權利保護對於抵抗權主義復興的相關性。

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司改會指出，這次研討會的主題設定源於兩個互為相關的觀察，一是公民社會在威權主義再度強勢崛起時所面臨的困境，在亞洲地區尤其如此，二是共產中國過去兩年針對香港作為一個自治城市所做出的殘酷打擊，所帶來的影響和觸發的反思。就此，研討會探索在威權治下公民社會的經驗和出路。

司改會指出，除香港和台灣外，也將檢視區域其他國家的經驗，特別是在「中國因素」下受到的影響。

司改會表示，主辦團體很榮幸邀請到美國史丹福大學政治及社會學知名教授里拉‧戴雅門 （Larry Diamond）擔任主題演講嘉賓，並以「威權主義的復興和對自由的全球威脅：對抗中國威權的全球野心」爲題發言；戴雅門除指出民主制度面對的挑戰外，更深入分析威權中國嘗試影響國際秩序的野心，並滲透公民社會的手段。

研討會同時邀請到台灣多位學者包括吳叡人、何明修等教授出席擔任嘉賓講者，及台、港和東南亞包括泰國、緬甸和越南的多位學者、人權捍衛者和民間組織工作者現場或綫上參與，分享交流各地公民社會在威權政權治下的經驗，並探討未來相互合作和連結的方向和可能性。

東吳大學張佛泉人權研究中心周怡君教授和司改會董事長林永頌律師在致歡迎詞時，亦不約而同的強調各地公民社會交流、連結和相互支撐合作的重要性。

司改會指出，這次研討會很高興得到美國在台協會的贊助，活動在東吳大學外雙溪校區國際會議中心舉行，除現場出席人士外，更有數十位來自世界不同地方的學者、法律工作者和國際組織工作者綫上參與。

司改會董事長林永頌律師（圖左）與美國在台協會處長孫曉雅。（司改會提供）

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