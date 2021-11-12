司改會批入罪無辜人頭帳戶 法官協會酸：歡迎律師轉任法官

司改會認為，販賣人頭帳戶的人可能無辜被入罪。（資料照）

2021/11/12 18:06

〔記者吳政峰／台北報導〕司改會日前發函各法院，指目前司法實務機關於提供人頭帳戶被告的判決造成「無辜者有入罪之虞」，並表示已向國家人權委員會遞交陳訴書，監察院已經函覆派請委員調查中，文末並附上幾個「值得參閱」的無罪判決，希望法官參考。法官協會12日回應，律師如果認為法官們努力還不夠，歡迎轉任法官。

法官協會指出，每一個個案具體情節互有差異，審判者該做的事是依據證據及經驗法則、論理法則來判斷個案被告是否成立犯罪，而不是依據壓力團體（Pressure Group）的陳訴書或單方面認為「值得參閱」的無罪判決就判決被告無罪，更不應該是因為壓力團體搬出監察院恫嚇，而讓正義的天平只能往無罪方向傾斜，或讓審判只能

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成為通往無罪的單行道，這是審判獨立的意義。

法官協會強調，從民間司改會所提出的許多無罪判決，反而可以看到審判者在各個具體案件中依據證據判決的努力，並非只是一面倒判有罪或無罪。辯護人們該做的事，應是在法庭上透過攻防辯論說服法官，而非在法庭外打延長賽或主導遊戲規則。

法官協會解釋，在法律的場域中通常不會只有一種想法、一種聲音。在某個標準以下的基本法律生活規範，不同立場者間或許比較容易達成共識；但隨著這條線逐漸往上提時，因為雙方價值、觀念的差異，對規範的看法也會開始產生愈來愈大的分歧。至於分歧會不會產生衝突，就要看雙方如何有效處理或管理分歧。

法官協會指出，如果自認為站在道德制高點，自是他非，要求對方順著自己的意見，那麼很容易就會陷入「勝負模式」，衝突與紛爭也就很難避免了。

「與其詛咒黑暗，不如點亮燭光」法官協會回酸，如果以律師或法律學者為主體的司改會的成員們認為法官們的努力還不夠，其實轉任法官的大門一直敞開著，司法院也一直歡迎大家加入法官群體共同奮門。一起點亮燭光照亮天平兩端，不僅照亮提供人頭帳戶的被告，還照亮國家法治秩序及那些晚年痛失畢生積蓄的被害人們。

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