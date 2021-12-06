華爾街日報提「杯葛立法會投票」 香港政府警告：恐已觸法

華爾街日報上週刊登社論（見圖），提及投下空白選票是香港居民表達異議的「最後方式」之一，5日又刊出香港「政制及內地事務局」局長來函，警告華爾街日報此舉恐已觸法。（圖擷取自華爾街日報官網）

2021/12/06 19:29

〔中央社〕華爾街日報上週刊登社論指出，投下空白選票是香港居民表達異議的「最後方式」之一。華爾街日報5日刊出香港「政制及內地事務局」局長來函，信中警告華爾街日報此舉恐已觸法。

華爾街日報上週刊登題為「港府叫人投票—否則」（Hong Kong Says Vote—or Else）的社論，文中寫道：「杯葛及投下空白票是港人表達他們政治觀點的最後方式之一。」香港政制及內地事務局局長曾國衛因此去函抗議。

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華爾街日報5日刊出曾國衛來函，他在信中表示，他讀到那句話時感到「震驚」，並警告香港禁止「煽動他人不投票或投無效票」。

曾國衛稱「我們保留採取必要行動的權利」，並稱「不管在香港或海外從事煽動」，被認定為違法之舉都將受到追究。

中國修改香港選舉制度後，角逐者還需經過官方審查是否「真誠擁護基本法、真誠效忠香港特區」才具參選資格。新一屆立法會議員由原先的70席增至90席，其中40席由選舉委員會選出，30席由功能界別選出，另20席由地方分區直選產生。

目前香港大多數民主派人士不是在監獄裡，就是流亡海外，他們不是被禁止參選，就是拒絕參加這場定於12月19日舉行的立法會選舉。

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