陳紀衡邀公投辯論 許淑華：行程排滿找機會對話

面對民進黨集集鎮長陳紀衡提出的公投辯論邀請，立委許淑華認為時程上有點晚，不過會看有無機會，尋找對話空間。（記者劉濱銓攝）

2021/12/12 14:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕12月18日四大公投案投票倒數！民進黨集集鎮長陳紀衡，為讓更多縣民了解公投對南投的影響，向國民黨南投縣長擬參選人、立委許淑華遞出辯論邀請函，盼藍營呼聲最高的縣長人選，說清楚未來要把南投帶往什麼方向；許淑華回應，本週的宣講與行程早已排滿，若陳提前邀請，或許還有時間，不過她也會看有無機會，儘量尋找對話的空間。

陳紀衡表示，許淑華是國民黨呼聲最高的縣長人選，但四大公投對南投有相當大的影響，特別是南投面臨中火燃煤發電造成的嚴重空污，許淑華應說清楚，何以重啟核四後，就能解決南投空污。

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許淑華對此回應，距離投票不到一週，陳紀衡現在提出辯論邀請，時間上有點晚，畢竟接下來的行程都已排滿，如果提前邀請，可能還有機會，不過未來若還有時間，會儘量看看有無機會與他對話。

她表示，四大公投案投票倒數，但確實仍有民眾對公投內容不甚了解，例如民眾不要吃萊豬，是否就要投「不同意」，但其實公投內容是禁止萊豬進口，應該要投同意票，有關核四重啟，藍營也有相關的數據佐證與訴求，因此會把握時間加緊宣傳，尤其投票日將屆，時間很有限，不一定要透過辯論才能讓縣民了解公投。

四大公投案投票在即，民進黨集集鎮長陳紀衡，邀請國民黨南投縣長擬參選人、立委許淑華辯論公投。（記者劉濱銓攝）

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