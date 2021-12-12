卓冠廷攜手黃捷 鶯歌宣講4個不同意

高雄市議員黃捷（左）與新北市議員參選人卓冠廷（右）站在小小的宣講台上向路過的民眾揮手招呼。（圖由卓冠廷服務處提供）

2021/12/12 13:28

〔記者邱書昱／新北報導〕距離12月18日的公投剩下最後一個假日，新北市議員參選人卓冠廷卯足全力，邀請好友高雄市議員黃捷今天上午到鶯歌陶瓷博物館前路口宣講四個不同意，他強調，藉由一次次的站路口，能看見機車騎士在停等紅燈時都有聽到宣講內容，藉此多了解政策，也會在這週規劃繼續邀集政壇友人助陣。

卓冠廷表示，許多民眾看見黃捷都停下來打招呼、握手，希望藉此高人氣說明公投案對台灣多重要，面對下週六就是投票日，希望一項項和民眾說明理念，大家站出來投票，公投不是單一縣市的事情。

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黃捷也說，來到核四所在地的新北談能源轉型的重要性，能夠有機會到新北市，希望能拉一票是一票，四個不同意不僅要守護台灣，更要守的漂亮，畢竟公投攸關台灣下一代的子子孫孫，很開心看見停等紅綠燈的民眾揮手比讚，呼籲大家踴躍出來投票，自己的未來由自己決定。

另一方面，兩人站路口宣講完後，也到鶯歌陶瓷老街參訪祥軒藝術，拜訪在地陶瓷藝術家曾祥軒並且體驗青花瓷彩繪及DIY描畫青花瓷盤。黃捷說，她跟妹妹都很喜歡鶯歌，妹妹還曾來鶯歌體驗做陶，這次在老師手作教學體驗，完成後非常有成就感。

而曾祥軒也說，國內從事手工青花瓷製作的人才已出現斷層，手工製作青花瓷耗時，市面上所見的青花瓷很多都是複印產品，早已失去了創作的本質。

新北市議員參選人卓冠廷（左）與高雄市議員黃捷（左2）一起到鶯歌陶瓷老街參訪祥軒藝術，拜訪在地陶瓷藝術家曾祥軒（右2）體驗青花瓷彩繪及DIY描畫青花瓷盤。（圖由卓冠廷服務處提供）

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