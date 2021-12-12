被曝與林秉樞吃飯 何欣純︰才見第一次面就被要求合照

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件延燒，國民黨議員李麗華利用總質詢拿出台中市立委何欣純與林秉樞用餐合照，何欣純表示，她只跟林見過一次面，吃過一次飯就被要求合照，身為民代，對於民眾要求合照能拒絕嗎？（本報合成）

2021/12/12 09:37

〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件延燒，國民黨議員李麗華利用總質詢拿出台中市立委何欣純與林秉樞用餐合照，何欣純表示，她只跟林見過一次面，吃過一次飯就被要求合照，身為民代，對於民眾要求合照能拒絕嗎？

原本對於此事並不想回應的何欣純，今天表示她原本想在臉書回應，歡迎選民提供任何跟林合照的照片，以證明這張合照其實很普通，但想想還是先不回應，但大家一直傳又一直問，讓她不得不說明一下。

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何欣純說，10年立委她幾乎很少在台北吃飯，會期結束就回台中，當天她以為是一個多人的餐會，到場才發現只有2個人，那也是她跟林第一次見面也是唯一一次，用餐時間只有1小時，席間他要求拍合照，身為民代很難拒絕，這張合照是林請餐廳服務生幫忙用他的手機拍的。

何欣純表示，2人是第一次見面，純粹吃飯、聊天而已，之後就沒有互動，但之後就是林的母親過世，他一直拜託參加公祭，她有前往致意，但沒多互動。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

國民黨議員李麗華在議場內質詢表示何欣純曾和高嘉瑜男友拍合照。（記者唐在馨攝）

立委何欣純表示任何人來要求合照她都不會拒絕，原本想在臉書發起請支持者提供合照，後來作罷。（取自何欣純臉書）

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