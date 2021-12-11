柯文哲認林秉樞案查帳戶金流就知道 「為什麼不敢去做？」

台北市長柯文哲今日前往視察昆明實驗室，抵達昆明防治中心時先行接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/11 12:42

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案情持續延燒，還扯出綠營網軍問題，台北市長柯文哲今視察北市聯醫昆明實驗室，被媒體問到林秉樞案，柯文哲表示，只要把他銀行帳戶的金流查一遍就知道，最簡單的方法不用，整天在外面繞來繞去，為什麼不敢去做？就是有問題。

柯文哲表示，林秉樞這個為什麼會被收押？因為怕他在外面亂講話，查林秉樞的話，人家說外科原則就是簡單有效，林秉樞案只要把他銀行帳戶的金流查一遍就知道，最簡單的方法不用，然後每天在繞來繞去。

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柯文哲質疑，常常大家都清楚該怎麼辦，可是為什麼不敢去做？就是有問題，林秉樞不用再去搞那些有的沒的，直接查他帳戶的金流，不用半天就通通抖出來了。

柯文哲指出，若事先有準備的，就會用現金交易，像是要洗錢什麼的，一開始沒有想到會出事的，一查馬上就出來，他還是呼籲那句話，該查的查一查，國家還是要正常化，把國家的黑暗面清掉，國家會正常一點。

至於國民黨台北市議員徐巧芯爆料，林秉樞母親告別式，警方早在前2天就收到通知要加派警力，並直接點名民進黨議員許淑華要求警方，但許淑華駁斥強調非事實，徐巧芯則堅稱有柯市府局長級以上人物、核心幕僚和她說有公文證實許淑華有要求警方。

柯文哲表示，這種口水戰，要查可以查，但查到最後常查無實據，至於徐巧芯所說的市府核心幕僚，他無法去證實另一個人的說法。

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