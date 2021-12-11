台尼斷交 朱立倫錄影現身海峽論壇未向北京抗議

台尼斷交後，國民黨主席朱立倫今天仍以錄影方式現身由北京主辦的海峽論壇，朱在致詞中未提到中國打壓台灣的國際空間，僅表示會繼續推動兩岸和平發展。圖為朱立倫今天上午到苗栗參加公投車隊掃街及宣講。（記者彭健禮攝）

2021/12/11 15:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕尼加拉瓜昨宣布和台灣斷交，與中國復交，國民黨主席朱立倫今天仍以錄影方式現身由北京主辦的海峽論壇，朱在致詞中未提到中國打壓台灣的國際空間，僅表示會繼續推動兩岸和平發展。

對於台尼斷交後，外界關切朱立倫今天是否在「海峽論壇」向中國表達嚴正抗議，不過，朱立倫昨即定調，兩岸民間交流不能因為任何原因而中斷，國民黨支持所有兩岸民間交流平台，而且他並非「出席」，是以錄影方式表達祝賀，影片早已錄製完成並送交大會。

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朱立倫在論壇錄影致詞提到，面對當前的兩岸情勢，他會秉持中國國民黨的黨章、黨綱的規範，以及兩岸多年來交流所累積的基礎，以民眾福祉為己念，繼續推動兩岸和平發展。而未來兩岸更應關注碳排放，氣候變遷，共同防疫，以及後疫情時代的經濟變化等。

朱立倫今天在苗栗受訪時表示，海峽論壇是民間交流平台，他在苗栗沒辦法出席和視訊，但已於週三（8日）事先錄製賀辭祝賀，表達希望兩岸用對話代替對抗，兩岸的和平發展愈來愈好。對於台尼斷交，他痛批尼國政府背信忘義，公然忽略台灣這麼多年來對該國的協助和幫忙，他對此感到非常的憤怒，也對中共長期打壓中華民國的外交空間到非常遺憾。

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