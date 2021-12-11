尼加拉瓜與我斷交 黃志芳：台灣國際地位不是由邦交國多少決定

前外交部長、外貿協會董事長黃志芳今日表示，大家不要受尼加拉瓜斷交影響，台灣的國際地位不是由邦交國多少決定。（記者方賓照攝）

2021/12/11 10:34

〔記者林曉雲／台北報導〕前外交部長、外貿協會董事長黃志芳今日表示，大家不要受尼加拉瓜斷交影響，台灣的國際地位不是由邦交國多少決定，台灣致力於主導全球半導體的話語權，且在國際組織恢復活躍度。

黃志芳今在黃昆輝教授教育基金會舉辦雙語教育研討會發表專題演講「雙語教育與國家發展」，由總統府資政陳博志主持。

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黃志芳強調，美中抗衡之際，重拾美台交流的動能非常重要，台灣受邀參加12月美國民主峰會，蕭美琴大使和唐鳳數位政委分享台灣故事即為佳例，台灣國際地位改善，爭取更多國際舞台，創造國際需求，均有助於加速雙語國家目標達成，政府必須以政策引導。

黃志芳並模擬2030年台灣的雙語環境，屆時總統的元旦演說是用中英文雙語進行，文官均具英語力，行政院院會重要議題之討論自然切換成英語，國內有3所全英語大學，電視頻道有3分之1是英文節目。

黃志芳援引查理曼大帝說：「要說兩種語言是打造兩個靈魂。」認為雙語是靈魂建構的工程，不只是學習者的靈魂，也是國家靈魂的建構，不要把它當作產業政策來推動。

而依外貿協會教師反映，黃志芳表示，生活中的誘因比學校中的學習更重要，目前有太多學習，太少練習，因此加強思辨和表達能力的訓練是重要的，減少老師教授時間，增加學生情境練習時間，用很簡單的字彙就可流暢表達。

年輕世代用網路就可學好英文，黃志芳認為，遊戲中長大的世代，受日本影響很深，如果能創造科技情境，小孩學習英文會如同火箭般快速。

黃志芳表示，追尋雙語過程難免有排擠效應，例如目標設在提升勞工英語力，但勞工一天工作下來已精疲力盡，應注意成本與效益均衡，勿浪費資源與人力。

黃志芳認為，用國際需求拉動國內需求是事半功倍，相反就事倍功半，要推雙語教育，可比照印度等國，讓我國部分學校直接和外國學制接軌。

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