中國戰狼下個獵物？ 綠委分析情勢

在中國作梗下，尼加拉瓜昨與我斷交後，我國與宏都拉斯和教廷關係也備受關注。（美聯社檔案照）

2021/12/11 05:44

〔記者楊丞彧／台北報導〕在中國的作梗之下，尼加拉瓜昨與我斷交後，我國與宏都拉斯和教廷關係也備受關注。對此，民進黨立委趙天麟與邱志偉皆表示，中國處心積慮要拔除台灣的邦交國是個可預知的常態，甚至目標是將我國邦交國數字「清零」，但兩國邦交與尼加拉瓜本質上有所不同，雖需謹慎面對但有樂觀空間。

趙天麟表示，教廷為了在中國廣大的天主教徒，希望爭取他們信仰上的權利，因此期盼在外交上有所突破，進一步協助數以千萬計在中國的天主教徒；不過也正因如此，教廷更不能放棄台灣。台灣宗教自由舉世皆知，中國仍然不放棄無神論，對主教任命還有歧異之下，不會貿然跟我們斷交。

請繼續往下閱讀...

邱志偉也點出，最近歐洲國家態度對我友好，也支持台灣參與國際社會，相反地對中國反感的氣氛很強烈，教廷也位處歐洲，較不用擔心。

而宏都拉斯邦交也頻頻受到外界關注，對此，立法院「台灣與中南美洲暨加勒比海國會議員友好協會」會長邱志偉則認為，宏都拉斯與尼加拉瓜有所不同，關鍵在於與美國的關係親疏有別，奧蒂嘉與美關係疏遠，而宏都拉斯在美國出手下，問題應該不大。

而趙天麟也認為，尼加拉瓜是獨裁者窮途末路，但宏都拉斯本質上仍是民主國家，剛結束的選舉公平公正，雖然中國誘之以利，但在美國協助下，新政府還是做出要跟台灣維持邦誼的決定。

雖失去邦交國，兩位立委仍對外交部同表肯定，趙天麟特別提到，疫情期間外交部在疫苗爭取上大有斬獲，在善的循環與自由陣營彼此互惠做得非常好，我們的方向沒有錯，要勇敢往前挺進。中國用這種粗暴的方式進行外交手段，它遭受的國際社會批評，以及國際形象的損傷是得不償失。

邱志偉也提到，國際情勢很多時候無法操之在己，外交部前線人員都很辛苦，反倒是在野黨只會扯後腿，當吳釗燮訪歐拚外交的時候，在野黨卻在國內喊刪外交部預算，他擔心的是「國共唱和」，希望全民能當外交部的後盾。我方也應結合國際友我力量並善用，如美國與歐盟，都是協助穩固邦交的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法