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    海峽論壇開幕 汪洋吹噓：有幾千位台胞參加

    中國全國政協主席汪洋。（歐新社檔案照）

    中國全國政協主席汪洋。（歐新社檔案照）

    2021/12/11 11:05

    〔記者鍾麗華／台北報導〕第13屆海峽論壇今天上午正式開幕，中國全國政協主席汪洋在開幕前會見新黨主席吳成典和副主席李勝峰和郭冠英、黃智賢、黎建南等人，汪洋致詞時稱，這次海論採取線上線下會議，有幾千位台胞參加，充分說明兩岸交往是一種需求，「不是人為的力量想擋就擋得了」。

    陸委會多次強調，海峽論壇是中共對台大型統戰平台，全由中共主導及設定議程，禁止在台辦理海峽論壇相關活動，包括實體、視訊、錄影，同時禁止中央部會參加，更不樂見地方政府參與，呼籲國人不要輕易參加。

    汪洋今天稱，近期兩岸有許多交流，包括前不久舉行的上海—台北雙城論壇、兩岸企業家峰會，再加上今天舉行的海峽論壇，為今年的兩岸交流在年底畫上完美的句號。

    汪洋表示，因為疫情緣故，台灣民眾要到廈門出席論壇不容易，不僅來了要隔離，回去台灣還要隔離，但即便如此，大家仍然堅持出席。而且線上線下，也有幾千位台胞參加這次論壇，說明兩岸的交往，不是人為的力量想擋就擋得了的。

    吳成典說，近期兩岸關係除了疫情的天災之外，還有美國勢力介入台海問題，過去這一年，民進黨緊抱著美國的大腿。而新黨向來都主張和平統一，也堅持一個中國九二共識，下週六台灣就有4個公投要舉行投票，可以說是人民對民進黨不信任的表達。

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