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    才剛辦桌交流尼加拉瓜就斷交 黃偉哲：反反覆覆交不到真朋友

    對於尼加拉瓜2次跟台灣斷交，台南市長黃偉哲今日受訪表達遺憾，並認為反反覆覆是交不到真朋友。（記者洪瑞琴攝）

    對於尼加拉瓜2次跟台灣斷交，台南市長黃偉哲今日受訪表達遺憾，並認為反反覆覆是交不到真朋友。（記者洪瑞琴攝）

    2021/12/10 17:11

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於尼加拉瓜跟台灣斷交，台南市長黃偉哲（10）日受訪表達遺憾，並且提到尼加拉瓜大使日前才來台南參訪交流，出席海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣，讓他特別有感，實在錯愕，而且尼加拉瓜跟台灣已是2次斷交，反反覆覆交不到真朋友。

    黃偉哲表示，不管是國民外交也好，或是政府的正式外交也好，尼加拉瓜說斷就斷，片面宣布甚至沒有預告期，這對於國際觀感或是台尼雙方過去累積的邦誼都是很不好。

    黃偉哲說，更何況日前尼加拉瓜大使隨同其他中南美洲的大使來台南參訪，大啖牛肉、海鮮料理，台南努力促進民間交流，還有包括尼加拉瓜在內的許多國家，我們進口滿多貨物，但是尼加拉瓜過去也曾經跟台灣斷交過1次，這次2次斷交，反反覆覆結果，其實是交不到真朋友。

    黃偉哲認為，對於像尼加拉瓜這樣的國家，我們還是要非常小心謹慎為上，台灣外交處境艱難，希望大家多支持我們政府，維護邦交、維繫關鍵國際信用，以及爭取世界各國友善的民主國家合作。

    據了解，台南市府與外交部、中華民國對外貿易發展協會7日在台南大天后宮，共同舉辦「2021中南美洲海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會」，以在地辦桌文化，結合台南特色小吃與友邦食材，呈現出融合異國風情與台南的經典菜色，為台南業者提供更多與國際友邦交流的貿易商機，包括宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、貝里斯及巴拉圭等5國駐台大使及代表等一同出席參與。

    外交部、中華民國對外貿易發展協會7日在台南舉辦「2021中南美洲海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會」，促進民間交流。（台南市府提供）

    外交部、中華民國對外貿易發展協會7日在台南舉辦「2021中南美洲海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會」，促進民間交流。（台南市府提供）

    7日在台南舉辦的「中南美洲海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會」，台南市長黃偉哲（前排右4）與中南美洲友邦大使或代表共同出席。（台南市府提供）

    7日在台南舉辦的「中南美洲海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會」，台南市長黃偉哲（前排右4）與中南美洲友邦大使或代表共同出席。（台南市府提供）

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