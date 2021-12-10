邱志偉分析尼加拉瓜斷交主因仍是中國打壓 選這時間點有2考量

2020年民進黨立委邱志偉成立非洲國會、中南美洲暨加勒比海友好協會的成立大會。（邱志偉國會辦公室提供）

2021/12/10 16:54

〔記者簡惠茹／台北報導〕尼加拉瓜宣布與我國斷交，立法院「台灣與中南美洲暨加勒比海國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉表示，背後力量主因仍是中國打壓，而選擇在這個時間點有2個考量，第一，除了因近期國際友台聲量高漲，包含立陶宛代表處正名掛牌台灣等友我案例，均讓中國感到不滿。第二，台灣受邀參加美國民主峰會，中國卻被拒於入選名單外。中國為同時表達對台美兩國的不滿，從中美洲國家下手，目的是希望形塑美國「連自家後花園都無法守住」。

邱志偉表示，尼加拉瓜政府決定斷交，完全就是奧蒂嘉自身利益考量。選舉期間，奧蒂嘉政府持續打壓異議人士，並逮捕反對派總統初選可能候選人，只為了讓自己順利四度連任。此違反人權的惡劣舉動，包含美國等多國至今都拒絕承認尼加拉瓜選舉結果，同時也遭到國際上普遍的譴責與經濟制裁。尼加拉瓜不願正視選舉問題，來解決經濟困境，卻選擇轉向中國尋求資金援助，對於改善國內情況根本是飲鴆止渴。

請繼續往下閱讀...

邱志偉呼籲，外交部應密切關注我國與邦交國關係，近年來許多中美洲及加勒比海地區國家棄台投中。慶幸的是瓜地馬拉總統賈麥岱日前明確表示，瓜地馬拉是挺台的美國盟邦。不過，先前中國大動作拉攏的宏都拉斯，仍需密切關注。中國此次很可能是在宏國與尼國之間，雙管齊下，甚至聲東擊西，外交部都不可大意。

邱志偉也提醒國際社會，台灣會堅定看待對盟友的務實承諾，更不會任意開空頭支票。期待未來能有越來越多國家見看台灣的重要性及不可取代性，與台灣建立正式外交關係，讓台灣為國際社會貢獻。針對國民黨朱主席一面譴責中國奪取邦交國，一面又傳出將出席海峽論壇，對中態度反覆，是否真心為台灣失去邦交國感到遺憾、痛心，令人起疑。此外，面對美國等民主國家，已決定抵制中國北京冬奧，政府亦應當盡快審慎做出台灣應對政策，不可讓中國對台灣軟土深掘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法