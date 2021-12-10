陳昇稱「走了300年才六堆」惹議 屏縣議員：未道歉前不得演出

歌手陳昇。（資料照）

2021/12/10 13:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歌手陳昇上月（11月）6日在屏東縣的「六堆300之夜」演出時，曾經說「走了300年才六堆，笑死人了，彰化就已經6、70堆墓仔埔了」，由於「新寶島康樂隊」本月12日將再應邀於屏縣「斜坡上的藝術節」演出；屏東縣議員李世淦等多位民代今天（10日）召開記者會表示，陳昇未公開道歉前不得上台演出。

今天出席的縣議員包括國民黨李世淦、唐玉琴、黃明賢、潘正義（原住民鄉）、民進黨方一祥、無黨籍林郁虹等人。

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來自客家鄉鎮的李世淦表示，11月8日在議會殿堂上縣政府教育文化小組業務報告討論時，他曾經提出「整場晚會表演30首曲子，客家歌曲只有2、3首（比例懸殊），歌手陳昇不當的言論帶有污衊地方的檢討」等，但事發至今，新寶島康樂隊歌手陳昇並未對六堆客家之夜的不當言論發表道歉；縣府亦以「舞台效果」等不負責任之言詞敷衍了事。說錯話就應道歉，道歉很難嗎？

出席的議員們也表示，看到縣政府12月12日「斜坡上的藝術節」活動，再次邀請新寶島康樂隊演出，完全不在乎有人傷了客家鄉親的情感，不重視客家民意任由藝人隨興輕謾客家文化，而沒有替自己的縣民發聲，捍衛歷史文化尊嚴。讓六堆鄉親還未平復的心情又被挑起，沈默不等於允許，更不是縱容，六堆鄉親選擇不再隱忍；要求陳昇新寶島康樂隊對11月6日當晚不當言論公開道歉，未公開道歉前不得上台演出。

議員們的訴求還包括，要求縣政府不得邀請有傷害族群、傷害屏東的演藝團體演出任何活動；族群應互相尊重、互相成長，「捱等六堆、我的族人都不能被侮辱、不能被欺負」。

屏東縣政府祕書長邱黃肇崇表示，針對藝人有一些表現引起地方認為不尊重地方文化的事件，縣府也覺得不妥，所以當初也有告知六堆晚會主辦單位（文化處）一定要讓藝人知道地方對這件事的重視，也予以告誡，針對今天議員們的意見，縣府也會轉告斜坡上的藝術節主辦單位（原住民處），讓藝人知道地方對這件事的重視，請其妥為處理。

縣府也表示，斜坡上的藝術節活動，邀請新寶島康樂隊是因為團員之一的阿VAN是出身屏東縣的原住民，且很早就已經敲定。

其實，陳昇曾經在11月下旬時面對記者詢問「走了300年才六堆」遭議員批評一事，當時回答「我自己覺得講得很開心，很喜歡這感覺，喜歡屏東、喜歡六堆、喜歡一切，太多的喜歡反而變得濫情」；希望各界將他撇出政治語言與低度幽默，發願以後只開高級玩笑，他認為作為創作者如果會有擔心別人反應的疑慮，那就不是正常的演藝者。

屏東縣議員李世淦（右四）等人呼籲陳昇道歉。（記者羅欣貞攝）

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